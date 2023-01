Demi Jadi Ibukota Kebudayaan Eropa, Prancis Rela Pinjam Lukisan ke Madonna

ERA.id - Walikota Amiens, Prancis Utara, Brigitte Foure, rela meminjam sebuah lukisan yang dimiliki oleh penyanyi ternama, Madonna. Lukisan yang dipinjam itu demi mewujudkan Amiens sebagai Ibukota Kebudayaan Eropa tahun 2028.



Menurut laporan harian Prancs, Le Figaro, lukisan "Diana and Endymion" karya Jerome-Martin Langlois hilang selama Perang Dunia I. Lukisan abad ke-19 itu menggambarkan dewi Romawi Diana sedang memandang Endymion yang tampan dengan penuh kasih.



Lukisan itu pernah dipajang di museum Amiens, namun hilang setelah Jerman mengebom kota tersebut di tahun 1918. Dalam laporan, Madonna memiliki lukisan yang hampir identik dengan lukisan yang hilang tersebut.



Pelantun "Like a Virgin" itu berhasil memenangkan lukisan "Diana and Endymion" itu selama acara lelang di New York tahun 1989. Ia diketahui membayar USD1,3 juta atau sekitar Rp19 miliar untuk lukisan tersebut.



"Kami sama sekali tidak membantah akuisisi legal yang telah Anda lakukan, tetapi kami adalah kandidat untuk menjadi Ibukota Kebudayaan Eropa pada tahun 2028. Jadi saya ingin pada kesempatan ini, tahun ini, Anda dapat meminjamkan lukisan Anda kepada kami," kata Brigitte Foure dalam sebuah video yang dibagikan di Facebook, dikutip CNN.



Diketahui lukisan itu dipesan oleh Raja Prancis Louis XVIII untuk ruang Diane di istana Versailles dan dibeli oleh negara pada tahun 1873.



Foure mengatakan lukisan itu mungkin dipinjamkan ke museum Amiens oleh Louvre sebelum Perang Dunia I, setelah itu Amiens kehilangan jejaknya. Kota Amiens sendiri merupakan tempat kelahiran Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang dicalonkan sebagai Ibukota Kebudayaan Eropa pada 2028.



Sementara itu, Madonna baru saja mengumumkan jadwal tur Eropa untuk konser The Celebration Tour, di mana dia akan tampil di Paris pada 12 dan 13 November 2023.