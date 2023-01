Dituding Perkosa Banyak Wanita Bahkan di Bawah Umur, Percy Hynes White 'Wednesday' Matikan Kolom Komentar Instagram

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari bintang serial Wednesday, Percy Hynes White. Pemeran karakter Xavier itu dituding melakukan pemerkosaan kepada anak di bawah umur.

Tudingan tersebut pertama kali diberikan oleh akun Twitter @milkievich. Akun itu mengklaim bahwa Percy dan teman-teman sekelompoknya sering mengadakan pesta dengan tujuan memanfaatkan para perempuan.



"Mengundang wanita yang mereka anggap seksi sehingga membuat mereka mabuk dan cukup tinggi untuk berhubungan seks dengan mereka," bunyi cuitan @milkievich.



Pemilik akun itu mengaku bahwa dirinya dan temannya merupakan korban pemerkosaan Percy. Beberapa cuitan akun tersebut mendapatkan balasan dari perempuan-perempuan yang juga mengaku korban pelecehan Percy.

It hurts to see this man in the public eye and admired by hundreds of thousands of young girls.

He let me get raped in his basement, and when he called me about it he was most worried about the police and not if I was okay. Then he continued to let a rapist live at his mothers.