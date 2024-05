Musim Kedua Wednesday Mulai Produksi, Netflix Umumkan Sederet Pemain yang Bakal Tampil

ERA.id - Musim kedua "Wednesday" resmi memulai produksinya di Irlandia, baru-baru ini. Netflix mengumumkan seluruh pemain untuk musim baru dari serial hits tersebut.

Dikutip dari Variety, Jenna Ortega tentu saja akan kembali sebagai Wednesday Addams, sementara Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, dan Luyanda Unati Lewis-Nyawo akan diangkat menjadi pemain reguler untuk Musim 2.

Zeta-Jones memerankan Morticia, sementara Guzmán memerankan Gomez dan Ordonez memerankan Pugsley.

Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, dan Georgie Farmer juga akan kembali, begitu pula Fred Armisen dan Jamie McShane dalam peran tamu.

Yang mencolok absennya dari pengumuman tersebut adalah Percy Hynes White, yang membintangi Musim 1 sebagai Xavier Thorpe. Pada tahun 2023, Hynes White mengecam "kampanye informasi yang menyesatkan" setelah tuduhan pelecehan seksual dilontarkan terhadapnya di media sosial.

Pemain reguler baru lainnya termasuk: Billie Piper ("Scoop," "I Hate Suzie"), Evie Templeton ("Return to Silent Hill" "Lord of Misrule"), Owen Painter ("Tiny Beautiful Things" "The Handmaid's Tale"), dan Noah Taylor ("Law & Order: Organized Crime" "Park Avenue").

Selain itu, Netflix juga telah mengonfirmasi bahwa Steve Buscemi akan tampil sebagai pemain reguler baru, sementara Thandiwe Newton akan muncul dalam peran bintang tamu. Variety secara eksklusif melaporkan penambahan Buscemi pada 16 April dan penambahan Newton seminggu setelahnya.

Netflix juga telah mengungkapkan lineup bintang tamu yang meliputi: Christopher Lloyd ("Addams Family," "Back to the Future"), Joanna Lumley ("Fool Me Once," "Absolutely Fabulous"), Frances O'Connor ("The Missing," "The Twelve"), Haley Joel Osment ("The Kominsky Method," "Somebody I Used to Know"), Heather Matarazzo ("The Princess Diaries," "Scream") dan Joonas Suotamo.

Penggemar akan ingat bahwa Lloyd memerankan Uncle Fester dalam dua film "Addams Family" pada tahun 1990-an, meskipun Armisen mengambil alih peran Fester dalam Musim 1 "Wednesday".

Sebelumnya, lawan main Lloyd di "Addams Family," Christina Ricci, yang memerankan Wednesday dalam film yang sama, muncul dalam Musim 1 acara tersebut sebagai Marilyn Thornhill. Matarazzo, sementara itu, sebelumnya tampil dengan Ortega dalam film "Scream" baru yang dirilis pada tahun 2022.

"Kami sangat senang bahwa seluruh keluarga Addams akan bergabung di Nevermore Academy musim ini bersama dengan para ikon dan wajah-wajah baru yang luar biasa," kata pencipta serial dan showrunner Al Gough dan Miles Millar.

"Wednesday" awalnya tayang perdana pada November 2022 dan segera menjadi hit besar bagi Netflix. Serial ini masuk sebagai salah satu acara yang paling banyak ditonton yang pernah dirilis oleh penyiar tersebut dan dinominasikan untuk 12 Emmy, memenangkan empat di antaranya. Pekerjaan pada Musim 2 ditunda karena mogok penulis dan aktor yang melumpuhkan sebagian besar Hollywood pada tahun 2023.

Gough dan Millar juga bertindak sebagai produser eksekutif pada serial ini selain menulis dan berperan sebagai co-showrunner.

Tim Burton bertugas sebagai sutradara dan juga produser eksekutif pada serial ini. Steve Stark dari Toluca Pictures dan Andrew Mittman dari 1.21 Entertainment juga bertindak sebagai produser eksekutif bersama dengan Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman, Tommy Harper, dan Meredith Averill. Ortega adalah produser pada Musim 2.

Sementara itu, Paco Cabezas dan Angela Robinson juga akan menyutradarai episode pada musim ini. MGM Television adalah studio produksi.