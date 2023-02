Diduga Nikah Beda Agama dengan Mikha Tambayong, Ekspresi Orang Tua Deva Mahenra Tuai Sorotan, Netizen: Kok Nggak Bahagia?

ERA.id - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Deva Mahenra dan Mikha Tambayong yang baru menikah pada 28 Januari 2023 lalu. Pernikahan keduanya mencuri perhatian karena digelar secara tertutup dan perbedaan agama masing-masing.

Mikha dan Deva diduga melakukan pernikahan dengan berbeda agama. Diketahui Deva merupakan penganut agama Islam, sedangkan Mikha merupakan penganut agama Kristen.

Di tengah perbedaan agama tersebut, kedua orang tua Deva Mahenra pun ikut menuai sorotan. Ekspresi orang tua Mahenra di foto yang dibagikan oleh Mikha Tambayong di Instagramnya banyak diperbincangkan netizen.

"To our parents, siblings, bridesmaids and groomsmen, thank you for putting aside all your personal schedules to be with us on our biggest day and for really being present on every moment. We love you all beyond words," tulis Mikha Tambayong pada keterangan unggahannya pada Selasa (31/1/2023).

Pada foto tersebut, terlihat orang tua Deva dan Mikha berfoto bersama mereka di acara pernikahan. Netizen menyoroti mimik wajah orang tua Deva Mahenra yang terlihat tidak tersenyum.

"Ortu Deva kok gak senyum di hari bahagia anaknya?" komentar salah satu netizen.

"Salfok ortunya Deva nggak ada senyumnya," ucap yang lain.

"Itu ortunya kak Deva nggak ada senyumnya ya," sambung yang lainnya.

Sementara itu, hingga saat ini Deva Mahenra dan Mikha Tambayong memberikan klarifikasi terkait isu pernikahan mereka yang berbeda agama.