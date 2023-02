Cerita Lily Collins Pernah Jalani Hubungan Toxic, Dikatai Pelacur hingga Alami Trauma

ERA.id - Aktris Lily Collins membagikan pengalaman buruknya dalam menjalin hubungan asmara. Lily mengaku ia trauma akibat menjalin hubungan toxic dengan mantan kekasihnya.

Hubungan toxic ini diceritakan bintang Emily in Paris dalam podcast We Can Do Hard Things, yang dikutip People. Selama acara itu, Lily mengatakan ia pernah mengalami pelecehan verbal dan emosional di masa lalu.

“Bagi saya, hubungan beracun romantis saya adalah pelecehan verbal dan emosional dan dibuat merasa sangat kecil," kata Lily Collins.

Pelecehan verbal itu dikatakan Lily dilakukan oleh mantan kekasihnya saat ia berusia 20-an. Mantan kekasihnya akan melontarkan kata-kata kasar hingga menyebutnya pelacur.

“Dia akan memanggilku 'Little Lily.' Anda harus menjadi 'Little Lily' dan dia akan menggunakan kata-kata buruk tentang saya dalam hal apa yang saya kenakan dan akan menyebut saya pelacur dan semua hal ini,” jelasnya.

Akibat pelecehan verbal dari mantannya itu, Lily Collins mengalami trauma. Ia menjadi lebih pendiam dan merasa dirinya tidak aman. Bahkan aktris 33 tahun ini menjadi mudah panik dan dilanda kecemasan berlebih.

Kecemasan dan serta kepanikan ini dikatakan olehnya berdampak pada kehidupan asmaranya sampai saat ini.

“Situasinya sangat berbeda 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Kepanikan itulah yang masih bisa memicu saya," jelasnya.

“Bahkan jika saya berada dalam hubungan yang paling sehat, akan ada momen yang terjadi sepanjang hari di mana sejarah kembali seperti itu,” lanjutnya.

Ketika kepanikan itu mulai menyerangnya, Lily akan merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Pikirannya pun langsung kembali mengingat kejadian mengerikan yang ia alami 10 tahun lalu.

Usus Anda bereaksi, jantung Anda mulai berdetak, dan tiba-tiba Anda dibawa kembali ke momen di mana mereka mengatakan hal itu kepada Anda 10 tahun yang lalu, tetapi Anda tidak berada dalam situasi itu sekarang dan itulah pemicunya. Sangat sulit. Mengerikan,” imbuhnya.

Untungnya saat ini Lily Collins telah menemukan tambatan hati yang tepat dan bisa memahami dirinya. Ia menjalani pernikahan yang bahagia bersama Charlie McDowell.

“Saya tidak pernah memiliki orang selain Charlie yang menyaksikan saya dalam keadaan itu mungkin karena saya tidak pernah merasa cukup nyaman untuk berada dalam keadaan itu mengetahui bahwa orang itu akan pergi,” akunya.

“Sekarang dalam hidup saya, memiliki suami saya yang luar biasa dan suportif, kami berkomunikasi dan berbicara tentang banyak hal,” tutupnya.