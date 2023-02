Boyong Istri ke Hungaria, Penampilan Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders Curi Perhatian

ERA.id - Pengantin baru Song Joong Ki memboyong istri tercinta, Katy Louise Saunders ke Hungaria, Kamis (16/2/2023). Keduanya terlihat serasi dengan mengenakan baju couple dengan warna senada.

Pasangan ini terlihat tiba di Bandara Internasional Incheon untuk melakukan perjalanan ke Hungaria. Song Joong Ki terlihat menyapa para penggemar yang sudah menunggu kedatangannya dengan Katy.

Bukan hanya menyapa saja, pemeran Vicenzo itu juga terlihat mengambil surat yang diberikan oleh penggemar. Diketahui keberangkatan Song Joong Ki dan Katy ke Hungaria ini untuk melakukan proses syuting film terbaru, My Name is Loh Kiwan.

Berikut ini potret menggemaskan Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders

Katy Louise Saunders gendong anjing Katy Louise Saunders gendong anjing (Dok: YTN)

Penampilan istri Song Joong Ki, Katy, berhasil mencuri perhatian publik dan penggemar saat bersiap ke Hungaria. Katy terlihat menggendong seekor anjing berwarna abu-abu. Diketahui jenis ras anjing tersebut ialah Italian Greyhound.

Bukan hanya membawa serta hewan kesayangannya saja, Katy juga turut mendandani anjingnya dengan memakai kardigan berwarna putih. Hal ini lantaran anjing dengan ras Italian Greyhound memiliki kepribadian yang gemar meringkuk.

Song Joong Ki jaga ketat istri

Song Joong Ki jaga Katy (Dok: YTN)

Selain penampilan Katy yang mencuri perhatian, Song Joong Ki juga terlihat sangat wibawa dengan tetap menjaga sang istri dengan ketat. Aksi Song Joong Ki ini dilakukan terlebih Katy sedang mengandung anak mereka.

Katy pakai cincin berlian dan tas mewah Katy pakai cincin dan tas mewah (Dok: YTN)

Sebagai pasangan suami istri, Katy terlihat memakai cincin berlian yang diduga merupakan cincin pernikahannya dengan Song Joong Ki. Selain memakai cincin berlian, Katy juga nampak memakai tas mewah merek Tod's yang diperkirakan seharga Rp23 juta.

Song Joong Ki tidak pakai cincin nikah

Song Joong Ki tidak pakai cincin nikah (Dok: YTN)

Meski Katy terlihat memakai cincin berlian yang diduga sebagai cincin nikah, Song Joong Ki justru terlihat tidak memakai cincin yang melingkari jarinya.

Diketahui film yang akan dibintangi Song Joong Ki ini diangkat dari novel karya Jo Hae Jin, I Met Loh Kiwan. Film ini menceritakan kisah pertemuan, putus, dan cinta antara pembelot Korea Utara Loh Kiwan (Song Joong Ki), yang tiba di Belgia dengan harapan terakhirnya, dan Marie (Choi Sung Eun), seorang wanita yang kehilangan alasan untuk hidup.