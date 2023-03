Dinilai Serasi, Amanda Manopo Dijodohkan dengan Seorang Dokter

ERA.id - Baru-baru ini Amanda Manopo mencuri perhatian usai fotonya bersama seorang dokter viral. Dokter tersebut merupakan seorang influencer bernama Eklendro Senduk atau akrab disapa Dokter Ekles.

Foto Amanda bersama Ekles dibagikan di Instagram pria tersebut. Dalam foto terlihat mereka mengenakan pakaian kasual berdiri berdampingan, dan tersenyum ke arah kamera.

"Bakupada @amandamanopo. Be bold, Be Smart, Be Healthy," tulis sang dokter pada keterangan unggahannya.

Unggahan Dokter Ekles bersama Amanda Manopo itu sontak banjir komentar netizen. Banyak yang menduga bahwa keduanya kini tengah dekat dan menjodoh-jodohkan mereka.

"Kolaborasi cantik dan ganteng. Fix kalian cocok banget," komentar salah satu netizen.

"Wahh keren, cocok sama pak dokter, ganteng sama cantik ini," ucap yang lain.

"Cocok banget, semoga kalian berjodoh," sambung yang lainnya.

Sementara itu, sebelumnya di YouTube MOP Channel, Amanda Manopo mengungkapkan tipe pria idamannya. Ia mengaku ingin memiliki pasangan seorang yang tidak bekerja di dunia hiburan.

"Pasangan pengusaha atau pebisnis," kata Amanda Manopo.

Meski kedekatan Amanda Manopo dan Dokter Ekles ramai dibicarakan, keduanya hingga kini belum memberikan konfirmasi apa pun terkait hubungan mereka.