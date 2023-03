Terbongkar, Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa Pernah Nikah Lalu Cerai, Netizen: Kasihan Tiara Andini

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Bandung dengan nama Alshad Kautsar Ahmad bin Mansur Ahmad alias Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa binti Ganjar Sudaya.

Dilansir dari akun Twitter @tanyakanrl, sidang cerai kekasih Tiara Andini dengan Nissa Asyifa berlangsung pada 2022 silam. Sepupu Raffi Ahmad dan Nissa Asyifa melaksanakan sidang cerai di PA Bandung, tepatnya di ruang sidang 5.

Sidang cerai Alshad Ahmad (Foto: Twitter)

Nomor perkara sidang perceraian Alshad dan Nissa tercatat 5361/Pdt.G/2022/PA.Badg (cerai talak). Dalam foto itu, tertulis nama lengkap Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa.

Alshad Ahmad, nama lengkap tertulis adalah Alshad Kautsar Ahmad bin Mansur Ahmad. Sementara, Nissa Asyifa tertulis dengan nama lengkap Nissa Asyifa binti Ganjar Sudaya.

"Baca sendiri namanya, ntr ku drop yang bikin kaget lagi,” tulis akun Twitter @tanyakanrl pada Selasa, 21 Maret 2023.

Cuitan dibanjiri respon netizen. Mereka mengaku tak tega dengan Tiara Andini yang kini berstatus kekasih Alshad Ahmad.

"Kasihan Tiara :(( Alshad nih dari perawakannya kirain greenflag, penyayang gitu eh ternyata kebalikannya wkwkwk, backingannya dia gede gaes nggak mudah untuk menjatuhkan dia," komentar akun @sunnie****

"Serius ini? Kalau beneran anjirlah kasian banget Titi," tulis akun @hiece****

"Beneran ini? Gimana kabarnya Tiara ya? kasian banget. Mending run sis," lanjut akun @Rabbitpur****

Mulanya, isu ini berawal dari unggahan Instagram stories milik Nissa Asyifa. Ia membagikan unggahan dirinya sudah melahirkan seorang bayi, padahal Nissa belum menikah. Tak hanya itu, Nissa Asyifa juga turut menyindir seseorang yang dinilai tak bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Mencoba diam, mencerna dan memahami dalam keadaan yang sangat chaos. Disiksa fisik, batin dan mental. Dealing with trauma, shock & pain oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya," tulis Nisya, dikutip dari akun gosip Instagram @berita_gosip.

"Didunia nyata kelakuannya LUAR BIASA. Di dunia maya SEPERTI TIDAK APA-APA sangat keterlaluan!!! Sekeluarga!!. Nggak kuat harus nahan diri sampai mana lagi. Ya Allah nggak kuat," lanjutnya

Nissa mengatakan dirinya bukan tipe orang yang suka membongkar aib di media sosial dan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun, ia hanya berharap kesadaran dari orang tersebut. Ia juga berdoa agar sang pencipta memberikan petunjuk.

"Saya bukan tipikal person yang suka curhat/sharing something sad di story. Tapi kali ini benar-benar super parah dan lelah. Di dzalimi, di fitnah, di khianati. Ya oke itu urusan dia dengan Tuhan. Tugasku hanya menguatkan diri, beristighfar, dan dealing dengan keadaan," katanya.

"Tapi please be a smart netizen yang tidak tertipu daya acktingnya, please. Selama ini diam, sabar, berdoa, tapi kok makin keterlaluan ya!!! Manusia ada batas sabarnya," lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, bulun ada klarifikasi dari kedua be lah pihak. Alshad dikehui dengan berlibur di Jepang bersama rombongan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.