Dituding Scam, Bisnis Minuman Menantea Milik Jerome Polin Diserbu Netizen

ERA.id - Bisnis minuman Menantea milik youtuber Jerome Polin Sijabat diterpa isu miring terkait tuduhan scam oleh para mitranya. Kabar tersebut pertama kali diramaikan oleh akun Twitter @MenanteaHara*** yang mengaku sebagai salah satu mitra Menantea.

"Menurut kami yg sudah pernah jadi MITRA mereka (ngeluarin 400jt++), ini merupakan scam yang nyata," ujar akun tersebut pada Senin (27/2/2023). Ia mengaku punya banyak bukti terkait.

Twitter please do your magic.. jangan sampai banyak masyarakat nanti yg kena gocek sama bisnis yg ownernya lg viral..

Menurut kami yg sudah pernah jadi MITRA mereka (ngeluarin 400jt++), ini merupakan scam yang nyata :)https://t.co/geDuEAoB0Q

Banyak buktinya, bantu viralkan 🙏