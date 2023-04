Bertemu Keluarga Sang Pacar, Millendaru Isyaratkan Akan Menikah?

ERA.id - Millendaru akhirnya bertemu dengan keluarga kekasihnya, Lionel Lee, di Australia. Momen pertemuan tersebut dibagikan oleh Millen di Instagramnya, pada Senin (3/4/2023).

Terlihat dari foto momen hangat dan akrab terpancar di wajah keluarga Lionel Lee. Millen juga tampak tersenyum bahagia dan bersyukur berada di tengah keluarga pacarnya.

"Welcome to the Lionel's family, sangat bersyukur bisa bertemu keluarganya Lionel dan sudah dikenalkan secara langsung," tulis Millen.

Millen mengaku bahwa awalnya ia gugup, tetapi hal tersebut tak lama karena keluarga Lionel sangat menerimanya. Ia juga memberikan isyarat bahwa hubungannya dengan Lionel akan menuju tahap pernikahan.

"Ini momen nggak pernah aku rasakan tapi rasa nervous-ku terbayarkan karena sangat welcome banget dan keluarganya sweet person! Pertemuan keluarga menuju hari H," pungkas keponakan Ashanty itu.

Unggahan Millendaru ini sontak menuai atensi publik. Banyak netizen yang mempertanyakan rencana pernikahan Millen dan Lionel, hingga bagaimana mereka menikah mengingat Millen sejatinya seorang lelaki.

"Mau nikah ya ini Milen? Semoga SAMAWA deh," ucap salah satu netizen.

"Jadi nanti yang ijab kabul siapa?" ucap yang lain.

"Nanti gimana mas Milen nikahnya itu, secara apa," sambung yang lainnya.