Pacaran dengan Sesama Jenis, Millen Cyrus Masih Ingin Nikah dengan Perempuan: Belum Ketemu Hidayah

ERA.id - Selebgram Millendaru atau kerap disapa Millen Cyrus memperkenalkan pacar barunya bernama Lionel Lee dihadapan publik. Berpacaran dengan sesama jenis, keponakan Ashanty ini masih memiliki keinginan untuk menikah dengan perempuan. Tetapi, ia belum menemukan hidayah.

Millen Cyrus menceritakan awal hubungan asmaranya dengan sang kekasih. Saat berkenalan, Millen tidak mengaku dirinya sebagai transpuan. Pada akhirnya, pemilik nama asli Muhammad Millendaru Prakarsa Samudro ini jujur di hari keempat.

Selebgram berusia 23 tahun ini mengaku malu menceritakan identitas aslinya. Meski begitu, Lionel Lee tak masalah status yang disandang oleh Millen. Walau sudah berpacaran dengan sesama jenis, Millen tetap ingin menikahi perempuan.

"Tapi keinginan untuk menikah sama perempuan masih ada nggak beb?" tanya sang host, dikutip dari kanal YouTube OPRA Entertainment pada Senin (6/3/2023).

Millen Cyrus dan Lionel Lee (Foto:YouTube/OPRA Entertainment)

Saudara Aurel Hermansyah ini mengaku belum mendapatkan hidayah untuk kembali ke kodratnya sebagai laki-laki dan menikah dengan perempuan saat ini.

"Masih dong. Maksudnya masih dalam, kalau misalkan suatu saat kita tuh pasti kan ada titik jenuh, kayak pasti ada ujungnya lah. Tapi entar, belum ketemu hidayah dan hikmahnya gitu," jawab Millen sembari memegang tangan Lionel Lee.

Meski memiliki keinginan untuk menikah dengan perempuan, Millen mengaku dia akan lebih dulu membangun bahtera rumah tangga bersama Lionel Lee. Ia juga tak peduli bila nanti perempuan yang dinikahinya di masa depan itu tidak menerima keputusan Millen.

"Pasti gue nikah sama dia dulu cong, baru sama pewong (perempuan). Terserah pewong itu mau terima atau nggak," tutur Millen.

Walau penampilannya seperti perempuan, Millen menegaskan belum melakukan operasi pergantian kelamin menjadi perempuan. Bahkan, pria yang mendekatinya melarangnya untuk operasi kelamin.

"Kebanyakan yang menerima aku itu aku nggak suka kalau aku potong (kelamin). Jadi, dia lebih suka yang ikonik dan different (berbeda)," kata Millen.

"Maksudnya jadi mau op atau nggak terserah kita, nggak ada perubahan juga after (sesudah) op(erasi). Nothing different (Tidak ada yang berbeda)," tambahnya.