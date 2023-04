Lasse Wellander, Gitaris ABBA Meninggal Dunia Usai Berjuang Lawan Kanker

ERA.id - Kabar duka datang dari musisi Lasse Wellander, gitaris band ABBA, yang meninggal dunia di usia ke-70 tahun. Lasse mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (7/4/2023), usai berjuang melawan penyakit kanker yang diidapnya.

Kabar meninggalnya Lasse Wellander ini disampaikan oleh keluarganya melalui Facebook. Keluarga mengaku sangat bersedih mengumumkan kabar meninggalnya Lasse.

"Dengan kesedihan yang tak terlukiskan, kami mengumumkan bahwa Lasse yang kami cintai telah tertidur. Anda adalah musisi yang luar biasa dan rendah hati, tetapi di atas semua itu Anda adalah suami, ayah, saudara laki-laki, paman, dan kakek yang luar biasa," pernyataan keluarga disampaikan Daily Mail pada Selasa (11/4/2023).

Keluarga mengatakan bahwa Lasse meninggal dengan tenang usai kanker yang diidapnya menyebar di tubuhnya. Ia meninggal tepat saat Jumat Agung dan ditemani oleh orang-orang terdekatnya.

"Lasse baru-baru ini jatuh sakit karena kanker yang telah menyebar, dan pada Jumat Agung di meninggal dunia dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya. Kami sangat mencintai dan merindukanmu," lanjut keluarganya.

Sementara itu, Lasse Wellander sendiri dikenal sebagai gitaris telah mempopulerkan 24 lagu klasik dari grup ABBA. Ia bergabung dengan grup itu hingga akhirnya bubar pada tahun 1982.

Lasse Wellander juga terkenal usai membantu pembuatan soundtrack dari film Mamma Mia! pada 2008. Ia juga kembali ke proyek pembuatan soundtrack sekuel film tersebut, Mamma Mia! Here We Go Again, pada 2018 lalu.