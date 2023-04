Pamer Cincin di Jari Manis, Millie Bobby Brown Diduga Tunangan dengan Putra Jon Bon Jovi

ERA.id - Aktris Millie Bobby Brown diduga telah bertunangan dengan kekasihnya Jake Bongiovi, yang merupakan anak dari musisi Jon Bon Jovi. Dugaan ini muncul setelah Millie mengunggah potret terbarunya bersama Jake di Instagram.

Pada unggahan tersebut, keduanya terlihat sangat mesra dengan Jake memeluk Millie dari belakang dan mereka tertawa bersama. Tampak Millie memamerkan tangannya yang di jari manisnya tersemat cincin.

Millie juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang kekasih melalui keterangan. Ia menuliskan penggalan lirik lagu milik Taylor Swift.

"I've loved you three summers now, honey, I want 'em all," tulis Millie Bobby Brown, pada Selasa (11/4/2023).

Unggahan bintang Stranger Things itu sontak menuai komentar dari rekan artis yang mengucapkan selamat, menduga bahwa ia dan Jake sudah bertunangan. Ada juga penggemar yang tak menyangka bahwa keduanya bertunangan di usia muda, yakni Millie berusia 19 tahun dan Jake berusia 20 tahun.

"Selamat teman-teman," komentar Mark Wright.

"Wow! Ini sangat luar biasa. Kalian masih begitu muda dan bertunangan. Selamat!" ucap salah satu akun.

"Mari ikut bersenang dengannya. Kita tahu dia masih 19 tahun, tapi dia terlihat sangat bahagia. Selamat Millie," sambung yang lainnya.

Sementara itu, Millie dan Jake dikabarkan berpacaran pada Juni 2021 lalu, dengan mereka yang mengunggah foto bersama. Namun, saat itu Jake masih menyebut Millie sebagai BFF (best friend forever) atau sahabat baik selamanya.

Kemudian pada November 2021, Millie akhirnya mengonfimasi hubungan asmara dengan Jake, dengan mengunggah foto mereka berciuman. Usai mempublikasikan hubungan mereka, Millie dan Jake sering membagikan kemesraan mereka di media sosial masing-masing.