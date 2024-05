Bon Jovi Konfirmasi Langsung Pernikahan Millie Bobby Brown dan Jake Bongiovi

ERA.id - Jon Bon Jovi buka suara terkait pernikahan anaknya, Jake Bongiovi dengan Millie Bobby Brown. Ia secara langsung mengonfirmasi sang putra memang sudah menikah dengan bintang Enola Holmes itu.

Sebelumnya dikabarkan Millie dan Jake resmi menikah pada akhir pekan lalu, dengan acara yang digelar secara privat. Bon Jovi mengatakan, pernikahan mereka memang digelar tertutup dan sederhana, dengan hanya dihadiri oleh keluarga.

“Mereka (Jake dan Millie) luar biasa. Mereka benar-benar fantastis. Acara mereka merupakan pernikahan kecil bersama keluarga,” kata Bon Jovi saat jadi bintang tamu di The One Show, dilansir dari Page Six, pada Rabu (29/5/2024).

Bon Jovi mengungkap bahwa pada pernikahannya Millie Bobby Brown tampil dengan menawan. Jake Bongiovi sendiri disebut sangat bahagia pada hari spesialnya tersebut.

“Pengantin perempuannya (Millie) sangat cantik dan Jake juga sangat bahagia,” tambahnya.

Sementara itu, pernikahan Millie dan Jake sebelumnya digelar begitu tertutup sehingga tidak ada dokumentasinya yang bocor ke media sosial. Meski demikian, mereka dikabarkan akan menggelar resepsi yang lebih mewah di Amerika Serikat akhir tahun 2024 ini.

Millie Bobby Brown dan Jake Bongiovi menikah setelah berpacaran selama tiga tahun. Sebelum menikah keduanya bertunangan dahulu pada April 2023 lalu.