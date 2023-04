Hotman Paris Siap Bantu Bima yang Kritik Pembangunan Lampung hingga Keluarganya Diteror

ERA.id - Hotman Paris Hutapea menyoroti masalah TikToker Awbimax alias Bima Yudho, yang viral usai mengkritik kota asalnya, Lampung. Usai konten tersebut tersebar luas, Bima Yudho dilaporkan ke polisi bahkan keluarganya diancam aparat.

Melalui unggahan Instagramnya, Hotman Paris pun menyapa Bima dan menanyakan masalah yang tengah dihadapi. Ia meminta Bima untuk menghubunginya dan menyerahkan kasus tersebut kepadanya.

"Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan bupati? DM saya, serahin kasusmu," tutur Hotman Paris dalam video yang diunggah Jumat (14/4/2023).

Pengacara kondang itu mengingatkan Bima untuk tidak takut menyampaikan pendapat sebagai rakyat. Ia juga meminta Bima untuk menghadapi orang-orang dengan prestasinya.

"Bima DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut, hidup hanya sekali, nyali. Lihat itu musuh-musuh gue senyumin, tapi gue lawan. Jangan pernah mulai nyinyir, kalau boleh, lawan semua dengan prestasi," pungkas Hotman Paris.

Unggahan Hotman Paris Hutapea tersebut pun mendapat tanggapan dari Bima. Ia berterima kasih atas dukungan yang diberikan Hotman kepada dirinya. "Thank you for the support. Siap bang! Ntar kapan-kapan main ke Bondi ya," balas Bima di kolom komentar.

Seperti diketahui Bimo Yudhi viral lantaran ia mengkritik dan menjelaskan alasan Lampung tidak berkembang. Kritikannya itu pun viral dan menjadi sorotan publik hingga pemerintah Lampung.