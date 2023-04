Belajar Islam dari Habib Jafar Selama Bulan Puasa, Onad: Makin Yakin Sama Kepercayaan Gue

ERA.id - Onadio Leonardo atau Onad turut mengikuti perayaan momen Hari Raya Idulfitri meski beragama Kristen. Terlebih lagi, sang istri Beby Prisillia memeluk agama Islam dan merayakan momen Lebaran.

Melalui Instagram pribadinya, mantan vokalis Killing Me Inside ini mengucapkan selamat hari raya Idulfitri. Onad membagikan tulisan yang membahas program acara tayangan Log In yang dibawakannya bersama pendakwah milenial Habib Jafar.

Program acara tersebut ditayangkan selama bulan Puasa. Onad mengaku banyak mempelajari agama Islam selama 30 hari. Meski begitu, Onad tetap mempertahankan keyakinannya sebagai umat Nasrani.

"Selama 30 hari ini gue jadi semakin tahu apa itu ajaran agama Islam dan makin akrab dengan teman-teman Muslim gue dan di saat bersamaan, gue juga makin yakin sama kepercayaan gue dan pilihan hidup gue," tulisnya, dikutip dari unggahan akun Instagram @onadioleonardo_official pada Sabtu (22/4).

Lebih lanjut, pria berusia 33 tahun ini mengucapkan selamat Idulfitri bagi seluruh umat Muslim. Onad juga kaget dengan jumlah penonton program yang dipandunya bersama Habib Jafar.

Program religi yang dipandunya bersama Habib Jafar sudah ditonton sebanyak 50 juta. Onad merasa takjub dengan rasa tingkat toleransi yang tinggi di Indonesia.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudara Muslim saya, semoga Idul Fitri ini berkesan dan makin mengenal satu sama lain. 50 juta penonton menunjukkan betapa keren bangsa Indonesia ini soal toleransi," katanya.

Dibagian caption-nya, pelantun lagu "On a Day Just Like This" ini mengatakan terjalinnya persaudaraan bukan soal iman yang sama, melainkan kemanusiaan.

"JIKA KITA TIDAK BERSAUDARA DALAM IMAN, KITA TETAP BERSAUDARA DALAM KEMANUASIAN :) SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI SAUDARA SAUDARA MUSLIMKU SEMUA," tulisnya.

Unggahan itu mendapatkan beragam komentar dari rekan sesama selebriti, termasuk Habib Jafar.

"Terimakasih, Onad. Kapan-kapan LOG IN," komentar Habib Jafar.

"Hmmmmmmmmmmmm...," kata Boris Bokir.

"Ntap," ungkap Uus.

"Tontonan gue nih hahaha sehat selalu Onadd, habib @husein_hadar dan seluruh tim Log In." tulis Ifan Seventeen.