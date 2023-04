Akui Ukuran Penis Suami Sangat Besar, Meghan Trainor Sampai Kesakitan hingga Susah Jalan Setelah Hubungan Seks

ERA.id - Meghan Trainor belum lama ini blak-blakan soal kehidupan seksnya dengan sang suami, Daryl Sabara. Meghan mengaku bahwa baru-baru ini saat berhubungan seksual dengan suami merasa kesakitan.

"Itu sudah sampai di titik di mana saya seperti 'apakah semuanya sudah masuk?'. Dan dia seperti 'hanya ujungnya'. Dan saya seperti 'saya tidak bisa melakukannya lagi' (karena kesakitan)," ungkap Meghan Trainer di podcast Workin On It, dilansir dari Pagesix.

Pelantun lagu "All About That Bass" itu pun mengaku bingung akan kondisi yang dialaminya. Ia mengungkap tak tahu bagaimana cara memperbaiki hal tersebut. Bahkan Meghan dan Daryl sudah mencoba berbagai gaya agar tidak menimbulkan rasa sakit saat berhubungan seks.

"Saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya (agar kembali seperti biasa)," tuturnya.

Meski demikian, Meghan mengungkap bahwa ukuran penis suaminya sangat besar. Hal itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat ia kesakitan saat melakukan hubungan seks.

“(Ukuran penis) suamiku sudah besar. Saya berharap bisa membuat (penis) Daryl lebih kecil. Ini menyakitkan, bung," akunya.

Namun belakangan dimetahui rasa sakit yang dialami Meghan Trainor saat berhubungan intim ini dipengaruhi dengan diagnosa dirinya mengidap vaginismus. Kondisi ini membuat perempuan merasa bagian intimnya menegang tanpa disengaja.

Meghan didiagnosis vaginismus setelah melahirkan anak pertamanya, Riley. Ia mengaku membutuhkan waktu setahun untuk akhirnya kembali berhubungan seksual pasca melahirkan.

Namun, meski sudah rehat cukup lama, kesakitan saat berhubungan seksual masih dirasakan oleh Meghan. Hal ini bahkan membuatnya merasa malu dengan dirinya sendiri.

"Saya seperti 'tolong tidak', dengan banyak alasan. Saya seperti 'jangan lihat saya, saya tidak suka ini, ini jauh lebih menyakitkan'," pungkas Meghan Trainor.

Akibat dari vaginismus yang dialaminya dan rasa sakit yang timbul setelah berhubungan seks, Meghan mengaku sampai kesulitan berjalan.

“Saya seperti, 'Daryl, saya harus bekerja hari ini, dan saya tidak bisa berjalan,'" tutupnya.