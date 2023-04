Millen Cyrus Pamer Momen Dilamar Sang Kekasih, Netizen Minta Pindah Negara

ERA.id - Millen Cyrus memamerkan momen dilamar sang kekasih, Lionel Lee. Millen membagikan beberapa foto lamarannya di Instagram, yang memamerkan cincin tersemat di jari manisnya.

Pada foto tersebut, terlihat lamaran Millen cukup romantis dengan tulisan "will you marry me" menjadi background. Tampak bunga dengan berbagai berwarna menghiasi lokasi lamaran.

Keponakan Ashanty itu tampak bahagia dengan wajah semringah sambil menunjukkan cincin berlian di jari manisnya. Lionel Lee juga tampak tersenyum lebar di momen melamar kekasihnya itu.

"The best is yet to come," tulis Millen Cyrus, pada Kamis (27/4/2023).

Unggahan momen lamaran Millen Cyrus ini mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang mengucapkan selamat, tetapi ada juga netizen yang khawatir dan meminta Millen Cyrus pindah negara.

"Kak pindah negara aja pliss jangan di sini," komentar salah satu netizen.

"Iya takutnya musibah dan banyak yang ikutin," balas yang lain.

"Yg bilang goals, goals dr mana ini kan sesama jenis, miris," sahut yang lainnya.