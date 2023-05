Ngaku Hamil 14 Minggu Usai Dilamar Pacar Bule, Millen Cyrus Makin Berani Pamer Perut Buncit

ERA.id - Millendaru alias Millen Cyrus dikabarkan sedang hamil setelah dilamar oleh kekasihnya, Lionel Lee. Melalui Instagram Stories-nya, Millen membagikan fotonya dengan perut buncit.

Pada unggahan itu, Millen membagikan foto bersama Lionel Lee di depan kaca alias mirror selfie. Perut dari keponakan Ashanty itu nampak terlihat membuncit bak wanita hamil sambil menatap ke arah kamera.

Millen juga terlihat memegang bagian perutnya yang membuncit. Sementara Lionel memperlihatkan wajahnya yang tersenyum lebar.

Di bagian keterangan fotonya, Millen memberi keterangan tentang usia kehamilannya yang memasuki 14 minggu.

Millen Cyrus (Foto: Instagram stories/@millencyrus)

"14 weeks," tulis Millen Cyrus.

Sebelumnya, Millen membagikan beberapa foto lamarannya di Instagram-nya. Millen terlihat memamerkan cincin tersemat di jari manisnya.

Pada foto tersebut, terlihat lamaran Millen cukup romantis dengan tulisan "will you marry me" menjadi background. Tampak bunga dengan berbagai berwarna menghiasi lokasi lamaran.

Millen juga menunjukkan cincin berlian di jari manisnya. Lionel Lee juga tampak tersenyum lebar di momen melamar kekasihnya itu.

"The best is yet to come," tulis Millen Cyrus.