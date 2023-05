Hanya Bisa Mendengar dengan Satu Telinga, Boy William: 100 Persen Budek

ERA.id - Boy William mengungkapkan bahwa telinga kirinya sama sekali tidak bisa mendengar. Keadaan ini sudah ia alami sejak usia lima tahun dan hanya mendengar dengan satu telinga selama ini.

"Telinga kiriku 100 persen budek, nggak bisa dengar selama ini. Hanya telinga kanan aku yang bisa dengar. Ini sudah lama ya," ujar Boy William saat talkshow Cochlear Limited dengan Kasoem Hearing Center bertajuk 'Dengar Lebih Baik bersama Boy William' di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu (13/5/2023).

Boy mengungkap bahwa ia dan keluarga mengetahui telinga kirinya tak bisa mendengar saat ia berusia 5 tahun. Saat itu ia tidak mendengar panggilan dari orang tuanya. Hal itu membuat orang tua Boy membawanya ke THT untuk pemeriksaan.

"Momen ketahuannya waktu aku umur 5 tahun itu orang tuaku manggil, aku nggak dengar. Lalu dibawa ke THT, jadi dinyatakan kalau telinga kiriku nggak bisa dengar. Penyebab pasti nggak tahu, tapi katanya karena aku lahir dibawa naik pesawat," jelasnya.

Dengan keadaan hanya mendengar satu telinga, Boy mengakui ia sudah terbiasa tetapi terkadang merasa kesulitan saat bekerja, terlebih jika menjadi host. Ia harus bekerja lebih keras untuk bisa menjadi host dengan baik hanya menggunakan satu telinga.

"Karena sudah terbiasa, sudah seperti normal saja, I live with it. Tapi ada memang momennya, seperti Indonesian Idol as a host, kami harus menggunakan ear peace untuk mendapatkan durasinya. Aku selalu request nya nggak pakai ear peace, karena aku nggak bakal dengar juri ngomong apa, karena di satunya lagi tim ngomong. Jadi kadang aku kalau ngehost buka ear peace, terus pasang lagi," jelasnya.

Dengan itu, Boy mengaku kini sedang mempertimbangkan untuk melakukan cochlear implant atau implan pendengaran, karena ingin mendengar dengan dua telinga. Boy juga sudah melakukan riset tentang cochlear implant tersebut.

"Aku searching cochlear, aku pengin merasakan dua kuping. Aku mencari tahu cochlear product, semoga saja ada yang cocok. Satu bucket list aku pengen punya dua pendengaran seperti orang-orang lainnya," pungkas Boy William.