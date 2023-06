Jumpa Pertama Kali dengan Penggemar Indonesia, Kim Seon Ho Bawakan Lagu Spesial Milik Paul Kim

ERA.id - Aktor Korea Selatan Kim Seon-ho membawakan lagu "Every Day Every Moment" yang dipopulerkan penyanyi Paul Kim dalam perjumpaan perdana dengan para penggemar di Indonesia melalui acara "ONE, TWO, THREE, SMILE" yang berlangsung di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta pada Jumat malam ini seperti dilansir Antara.

Sekitar pukul 19.00 WIB, dia naik ke panggung. Sembari mengenakan setelan jas berwarna hitam dan bawahan celana berwarna senada dia melantukan perlahan lirik lagu balada sekaligus tema drama Should We Kiss First (2018) itu.

Lagu ini juga dia bawakan saat menggelar jumpa penggemar di Manila, Filipina dan Seoul, Korea Selatan beberapa waktu lalu.

Kim Seon-ho bernyanyi sembari sesekali melemparkan senyum dan dibalas jeritan para penggemar yang hadir.

Usai bernyanyi dia mengaku gugup walaupun telah mempersiapkan sebelumnya.

"2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN JAKARTA ONE, TWO, THREE, SMILE" menjadi bagian dari kegiatan "2023 Kim Seon Ho Asia Tour" yang telah berlangsung sejak Desember 2022 dan dibuka di Seoul, Korea Selatan.

Melalui rangkaian acara ini, dia mengunjungi sejumlah negara di Asia seperti Filipina, Thailand, Taiwan, Hong Kong dan Jepang. Usai acara, biasanya dia mengunggah foto bersama para penggemar di laman Instagramnya.

Sang aktor dijadwalkan kembali menggelar acara serupa di Jakarta pada keesokan harinya.

Kim Seon-ho yang memulai perjalanan karirnya sebagai aktor pada tahun 2009 telah membintangi banyak serial drama televisi mulai dari tahun 2017.

Pria ini tercatat berpartisipasi dalam drama antara lain Two Cops (2017-2018), Good Manager (2017), 100 Days My Prince (2018), Welcome to Wakiki 2 (2019) dan Catch the Ghost (2019).

Popularitasnya meningkat setelah memerankan tokoh Han Ji-pyeong dalam serial drama Start-Up yang rilis pada tahun 2020, serta sebagai Hong Du-sik dalam serial drama Hometown Cha Cha Cha pada tahun 2021.