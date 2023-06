Kim Seon-ho Ungkap Jadwal Tayang 'The Childe' di Indonesia, Perankan Karakter yang Tak Umum

ERA.id - Aktor Korea Selatan Kim Seon-ho mengungkapkan film perdananya berjudul "The Childe” dijadwalkan tayang pada 21 Juni 2023 baik di Korea Selatan maupun Indonesia.

Dia, di sela acara jumpa penggemar bertema "ONE, TWO, THREE, SMILE" yang berlangsung di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta pada Jumat (2/6) malam, mengaku gugup menginformasikan hal ini pada para penggemar.

"Sebentar lagi akan ada sebuah film berjudul "The Childe". Aku deg-degan memberitakan ini, mohon dukungannya," ujar dia dikutip dari Antara, Sabtu (3/5/2023).

Kim Seon-ho akan berperan sebagai Childe, kemudian aktor pendatang baru Kang Tae-joo menjadi lawan mainnya, berperan sebagai Marco.

Film ini mengikuti tokoh misterius Childe serta beberapa pasukan lainnya yang memulai misi terpisah untuk mengejar Marco, seorang petinju yang melakukan perjalanan dari satu arena ilegal ke arena lainnya di Filipina.

"Laki-laki (Childe) ini akan muncul tiba-tiba begitu saja di depan petinju bernama Marco. Banyak yang lainnya untuk menghampiri mereka, ada adegan kejar-kejaran. Aku mengacaukan sekitar Marco," kata dia.

Menurut sang aktor, tokoh yang dia perankan dalam film agak berbeda dari karakter umumnya.

"The Childe” yang disutradarai Park Hoon-jung ini menjadi debut layar lebarnya.

Selain berbicara mengenai film, Kim Seon-ho juga mengungkapkan perasaan terharu sekaligus senang dapat berjumpa para penggemar di Indonesia.

"Hari ini sepertinya aku akan mimpi indah karena Anda semua. Aku terharu dan senang bisa karena bisa bertemu lebih lama dengan penggemar di Jakarta," tutur dia.

Di penghujung acara, aktor yang pernah berpartisipasi dalam drama "100 Days My Prince", "Good Manager" dan "Start-Up" itu menyempatkan diri berjalan ke sisi kanan dan kiri panggung sembari melambaikan tangan untuk menyapa para penggemar.

"Terima kasih banyak. Aku bisa bertemu karena dukungan dan cinta kalian semua. Semoga kita bisa senyum-senyum bersama selamanya ya," demikian kata dia yang dijadwalkan kembali menemui penggemarnya dalam acara serupa di lokasi yang sama pada Sabtu ini.