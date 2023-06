Sukses Jadi Penyanyi Indonesia Pertama Tampil di Tiny Desk Concert, NIKI: Tempat yang Hanya Bisa Saya Bayangkan

ERA.id - Nicole Zefanya yang punya nama panggung NIKI menjadi penyanyi Indonesia pertama yang tampil di Tiny Desk Concert pada Selasa (31/5/2023) lalu. Perempuan kelahiran Jakarta itu menjadi salah satu seniman Asia Pasifik yang diundang oleh NPR untuk merayakan Bulan Warisan Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik.

Sebelumnya, pianis jazz muda Indonesia Joey Alexander, yang dijuluki sebagai "anak ajaib" pernah diundang ke acara bergengsi tersebut pada tahun 2018. Namun, NIKI menjadi penyanyi Indonesia pertama yang diundang ke sana.

NIKI membuka penampilannya sambil memetik gitar akustik dan menyanyikan lagu "Backburner" ditemani band pengiring. Selanjutnya, ia berpindah posisi ke depan piano untuk menampilkan lagu "The Apartment We Won't Share".

Ia kembali memainkan gitar saat membawakan "Before" yang menceritakan kisah cinta jarak jauh yang berantakan. Penampilan itu lalu ditutup dengan lagu "Every Summertime" yang menjadi sountrack untuk film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Terkait penampilan memukaunya di Tiny Desk Concert, NIKI mengaku tidak pernah membayangkan hal itu bisa menjadi nyata. Dia pun berterima kasih kepada penggemar dan juga NPR yang sudah memberikan kesempatan dirinya untuk tampil.

"Terima kasih semuanya telah menonton & mendengarkan & memberi saya tempat yang hanya bisa saya bayangkan," tulis NIKI di Instagram-nya.

Saat ini NIKI yang sudah pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat (AS), merupakan penyanyi perempuan Indonesia paling populer di Spotify dengan lagunya yang diputar lebih dari 2 miliar kali.

Tiny Desk Concert sendiri telah menampilkan banyak pertunjukan akustik dan intim oleh artis-artis besar termasuk Coldplay, Adele, Taylor Swift, hingga Alicia Keys.