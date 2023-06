Perankan Pria Berkebutuhan Khusus di Film Why Do You Love Me, Adipati Dolken hingga Jefri Nichol Lakukan Riset Total

ERA.id - Adipati Dolken, Jefri Nichol, dan Onadio Leonardo alias Onad menjadi pemeran utama dalam film Why Do You Love Me. Dalam memerankan film ini, ketiganya merupakan pria berkebutuhan khusus yang berusia 20-an.

Mereka memulai perjalanan darat ke Surabaya supaya mendapatkan pengalaman seksual. Adipati Dolken berperan sebagai Baskara yang merupakan seorang penderita saraf lumpuh.

Sementara, Jefri Nichol sebagai Danton yang didiagnosa tumor otak, sehingga melumpuhkan bagian bawah tubuhnya. Lalu, Onad berperan sebagai Miko yang mengidap retinitis pigmentosa yang membuatnya buta total atau tunanetra.

Dalam memerankan karakter ini, Adipati, Jefri, dan Onad melakukan riset terlebih dahulu. Adipati Dolken banyak riset dan mempelajari dari sosok ilmuwan, Stephen Hawking untuk mendalami karakternya sebagai seorang penderita saraf lumpuh.

Gala Premiere Why Do You Love Me (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Buat riset, gue nyari sesosok dulu sih. Karena 2 minggu gue harus meyakinkan ada di kursi roda. Jadi gue cari sesosok referensi, pasti semua kita sudah tahu, Stephen Hawking," ucap Adipati Dolken, saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, sosok Stephen Hawking sangat cocok untuk bahan riset demi mendalami peran dalam film Why Do You Love Me.

"Paling bisa dicontoh, karena kebutuhan film. Udah jelas kebutuhan film ya ada disitu," tambahnya.

Gala Premiere Why Do You Love Me (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Sementara itu, Onad sebagai tunanetra sempat bertanya kepada penyandang disablitas tentang bahasa isyarat. Ia juga mempelajari cara gestur tunanetra untuk mendalami karakternya.

"Gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman tunanetra, bagaimana rasanya mereka nggak bisa lihat, kan gelap. Akhirnya, gue dapat quotes, mereka bisa lihat cahaya lewat dimensi, ya seperti saya melihat Endang," ujar Onad.

"Gue disini merem aja, terus gue pelajari cara gestur tunanetra. Soalnya mereka memiliki gestur yang unik. Karena gue merem mulu pakai kacamata hitam," lanjutnya.

Sedangkan, Jefri Nichol mengaku mendalami karakter Danton selama dua pekan. Ia membiasakan dirinya duduk di kursi roda hingga bertemu dengan penyandang disabilitas untuk mempelajari bahasa isyarat.

"Buat pendalaman karakter itu dua minggu. Reading dan dibiasakan duduk di kursi roda. Sehari ketemu teman-teman disabilitas dan tunarungu. Aku belajar bahasa isyarat," kata Jefri Nichol.

Film Why Do You Love Me yang merupakan film garapan Max Pictures akan tayang pada 29 Juni 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Selain Adipati, Onad, dan Jefri, film yang disutradarai oleh Herwin Novianto dibintangi oleh TJ Ruth, Lyodra Ginting, Marcelino Lefrandt, Donny Kesuma, Vonny Cornelya, Shara Virrisya, dan Maisha Kanna.