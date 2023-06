Review Film Why Do You Love Me, Kisah Tiga Pria Berkebutuhan Khusus yang Berburu Pengalaman Seksual

ERA.id - Film Why Do You Love Me akan dirilis pada 29 Juni 2023 mendatang. Why Do You Love Me adalah adaptasi dari film asal Belgia berjudul Hasta La Vista yang dirilis pada 2011 silam.

Film dari rumah produksi Max Pictures ini mengisahkan tiga pria berkebutuhan khusus, Baskara (Adipati Dolken), Danton (Jefri Nichol), dan Miko (Onad Leonardo).

Baskara merupakan seorang penderita saraf lumpuh. Sementara, Danton didiagnosa tumor otak, sehingga melumpuhkan bagian bawah tubuhnya. Lalu, Miko mengidap retinitis pigmentosa yang membuatnya buta total.

Why Do You Love Me (Foto: YouTube/Max Pictures)

Dalam film tersebut, ketiganya memulai perjalanan darat ke Gang Dolly, Surabaya untuk mendapatkan pengalaman seksual pertama. Ketiganya, terutama Baskara sangat menggebu-gebu soal hasrat seksual.

Baskara bersikeras ingin merasakan pengalaman seksual yang selama ini diimpikan. Tetapi, karena keterbatasan dimilikinya, membuat Baskara sulit untuk mendapatkan pasangan. Maka dari itu, ia mengajak Danton dan Miko untuk ke Gang Dolly.

Meski sudah dihalangi keluarga, ketiganya bersikeras untuk mewujudkan impiannya ke Gang Dolly. Sayangnya, Gang Dolly sudah ditutup sejak lama. Namun, Endang (Tj Ruth) supir travel yang mengantar perjalanan membantu tiga pemuda penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengalaman seksual pertamanya.

Gala Premiere Why Do You Love Me (Foto: Era.id/Adelia)

Review film

Adegan pertama kita sudah dikejutkan dengan perempuan berbaju seksi dengan memanggil Baskara dengan nada mendesah. Tetapi, perempuan itu hilang dan digantikan ibunya yang membangunkan Baskara. Ternyata, perempuan itu hanya ada di dalam mimpi Baskara.

Sang ibu terkejut ketika melihat alat kelamin Baskara berdiri tegak. Lalu, sang ibu langsung meninggalkan kamar Baskara. Adegan ini terbilang sangat berani dan memang film ini dikhususkan untuk 17 tahun keatas.

Dari gestur Baskara, kita akan teringat dengan ilmuwan mendiang Stephen Hawking yang menderita kelumpuhan. Baskara terlihat cerdas dengan dunia teknologi, terlihat ketika kabur ia menghilangkan ponsel dan kamarnya terlihat banyak komputer.

Film ini sangat bagus lantaran berbeda dan isunya jarang dimainkan di industri perfilman Indonesia. Selain itu, Why Do You Love Me diperlihatkan pemandangan cantik dan luar biasa. Pemandangan terlihat indah dengan perjalanan dimulai dari Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang hingga Surabaya.

Ketika berada di Yogyakarta, Danton bertemu Karmila (Lyodra), yang merupakan perempuan ia sukai sejak bertemu di Jakarta. Sayangnya, pertemuannya hanya sebentar saja, sebelum akhirnya Danton muntah-muntah.

Konflik memanas saat Baskara mempermasalahkan rute yang ditempuh oleh Endang. Hal ini membuat kesehatan Danton jadi memburuk. Meski begitu, ia tetap menjadi penengah supaya Baskara dan Endang tidak bertengkar. Sementara sosok Miko begitu polos dan membuat para penonton selalu tertawa,

Di akhir film, Danton meninggal dunia saat duduk di kursi roda ditepi pantai. Baskara yang mengetahui lebih dulu memanggil namanya dan menangis. Baskara selalu ingat dengan kata-kata Danton yang akan menjaga dirinya dan Miko, meski sudah tiada. Adegan ini membuat para penonton terharu karena persahabatan mereka yang begitu erat, meski memiliki keterbatasan.