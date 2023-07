Nikmati Masa Beri MPASI Anak, Nikita Willy Ajak Issa Xander Wisata Rasa dan Tekstur Makanan

ERA.id - Nikita Willy saat ini menikmati perannya sebagai ibu dari anaknya, Issa Xander, yang kini sudah memasuki masa konsumsi makanan pendamping ASI (MPASI). Untuk menyiapkan MPASI anak, Nikita mengaku banyak belajar ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan.

"Aku kan new mom ya. Jadi aku selalu mencari ilmu-ilmu terupdate seputar MPASI, soal anak gitu. Nggak bisa cuma nanya sama orang tua gitu, karena memang sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang up to date sekarang," kata Nikita Willy di acara Wisata Rasa MPASI bersama Royco, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/7/2023).

Artis berusia 29 tahun itu mengaku selalu memberikan MPASI anaknya dengan menu makanan yang lengkap. Ini dilakukan karena Nikita ingin mengajak Issa berwisata mencoba berbagai rasa makanan di awal pertumbuhannya.

"Pastinya menu lengkap ya. Ada proteinnya, protein hewani dan nabati, karbohidrat, dan fat juga. Aku berusaha untuk selalu mengajak Issa untuk berwisata rasa atau memberikan makanan yang berbeda-beda rasanya melalui MPASI yang kita buat di rumah," jelasnya.

Tak hanya rasa, Nikita juga mengenalkan Issa dengan makanan berbagai macam tekstur. Dengan memberikan makanan berbagai macam rasa dan tekstur, Issa akan lebih bersemangat untuk makan karena rasanya lebih nikmat.

"Aku selalu berusaha mengenalkan Issa makanan yang berbeda tekstur, berbeda rasa, supaya Issa itu semangat lagi makan setiap harinya. Jadi sampai sekarang Issa itu sudah mengenal berbagai macam tekstur dari awal MPASI, dan dibantu dengan Royco Kaldu Spesial yang membuat rasa MPASI semakin lezat," pungkas Nikita Willy.