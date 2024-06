Nikita Willy Hamil Anak Kedua, Langsung Umumkan Jenis Kelaminnya

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan. Lewat unggahan Instagramnya, Nikita Willy mengumumkan tengah mengandung anak kedua mereka.

Nikita membagikan beberapa foto dirinya bersama Indra dan anak pertama mereka, Issa Xander. Terlihat pada foto perut Nikita Willy sudah cukup membesar.

Pada salah satu foto juga terlihat Issa yang mencium perut sang ibu, dengan Indra yang tertawa bahagia melihat momen tersebut. Terdapat juga foto Issa mencicipi sebuah kua yang sudah terpotong, dengan bagian dalamnya berwarna biru, menandakan calon adiknya berjenis kelamin laki-laki.

“Putaran kedua dengan biru! Bayi laki-laki berharga lainnya yang akan dicintai dan disayangi,” tulis Nikita Willy dengan bahasa Inggris pada keterangan unggahannya, Selasa (18/6/2024).

Postingan Nikita Willy yang mengumumkan dirinya tengah mengandung anak kedua ini sontak menuai banyak komentar dari rekan artis dan netizen. Mereka mengucapkan selamat atas kehamilan Nikita Willy tersebut.

“Awwwww I’m so so happy for you,” komentar Jennifer Bachdim.

“Selamat, Issa punya adek nih,” ucap yang lain.

“Congratulations kak Niki, sehat terus untuk bumil dan debay,” tambah yang lainnya.