Bertahun-tahun Dilecehkan Ayah Tiri, Sang Anak Ungkap Reaksi Pinkan Mambo Salahkan Dirinya: To Much Pressure

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley. Di sebuah podcast, Michelle membongkar sebuah fakta yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Gadis cantik ini mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari ayah tirinya.

Gadis berusia 17 tahun ini mengaku sempat dilecehkan ayah tirinya, yaitu suami kedua dari Pinkan Mambo. Tak ingin membongkar aib keluarga, Michelle bercerita perlakuan ayah tirinya yang dianggap berlebihan hingga dirinya dilecehkan.

"Sebenarnya aku nggak mau cerita sih, karena agak berlebihan juga informasinya, tapi intinya aja ada kejadian di dalam keluarga aku, yang dimana aku jadi korban sama suami mami aku, suami kedua," ujar Michelle, dikutip dari akun Instagram @lambegosiip.

Kejadian berawal dari 2018, Michelle saat itu masih berusia 12 tahun. Ia mengaku sengaja menutupi aib selama ini karena mendapatkan tekanan dari Pinkan Mambo.

"Kejadiannya itu ditahun 2018 sampai 2021, aku alami pelecehan. Selama ini aku tutupin sih karena aku nggak berani speak up, dari mami pun sendiri, mami belum pada kepikiran untuk diomongin di media," kata Michelle.

"Tapi ke for me to much, selama tahun-tahun ini aku tutupin. Ada kejadian juga, mami aku to much pressure (tekanan)," tambahnya.

Selain tekanan, pelantun lagu "Kekasih Yang Tak Dianggap" ini kerap menyalahkan sang anak. Bukan memihak ke anak, justru Pinkan Mambo membela mantan suaminya tersebut.

"Dia salahin aku atas kejadiannya. Apa ya, aku buat keputusan untuk mau speak up aja," ucap Michelle.

Michelle menceritakan kronologi dirinya alami pelecehan dari sang ayah tiri. Kala itu, Pinkan Mambo sedang bekerja dan tidak ada di rumah. Michelle berpikir bahwa di rumah hanya ada adik dan kakaknya saja.

Usai keluar dari kamar mandi, Michelle hanya mengenakan handuk. Lalu, ia pergi ke kamar Pinkan Mambo, sebab pakaiannya berada di sana. Tetapi, ia terkejut lantaran sang ayah tiri berada di kasur.

Disitulah, Michelle mengalami pelecehan seksual dari ayah tirinya. Usai dilecehkan ayah tirinya, Michelle merasa syok dan depresi.

"Aku lagi mandi kan, keluar, pakai handuk. Karena waktu itu lemari aku ada di kamar mami kan. Jadi aku setelah mandi ke kamar mami, habis itu posisinya taunya cuma berdua sama kakak, adik," jelas Michelle.

"Jadi (pikirnya) nggak ada orang lagi di rumah. Tapi ternyata kayak kasurnya dibalik lemari, tiba-tiba ada suami mami aku. Dan disitu kejadian, pas pertama kali kejadian aku benar-benar syok," lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan dukungan dengan Michelle yang sudah berani speak up pernah dilecehkan oleh suami kedua Pinkan Mambo.

"Iya dia memang salah nggak pake baju dikamar mandi, tapi dia nggak salah lo spek up, korban loh dia, dia beraniin diri buat spekup, tapi malah dinyinyirin, kalau memang yang diceritain bener dia korban lo woy apalagi nggak ada dukungan keluarganya," komentar akun @nurullatifah****.

"Hebat bisa speak up karna emang bener bener butuh mental yg kuat loh buat speak up kaya gini. Karna aku juga pernah ngerasain jadi dia, tapi aku ngga bisa speak up dan sekali nya aku speak up ke ibu aku dan kakak ku malah ya gitu aja tanggapan nya biasa banget. Kejadian pas aku SD sampe aku sekarang udah punya 2 orang anak aku ngga bisa lupa sama sekali terperinci kejadian itu. Tersangkanya ya orang terdekat banget," tulis akun @vita_geo****.

"Kenapa dia speak up?? Karna dia selama beberapa tahun nahan sendiri. Bayangin deh udah di kasih syok, ibu yg harusnya jadi pelindung dia malah nyalahin dia. Gimana nggak tertekan?? Dahlah paling aman emang harus lebih pentingin anak daripada apapun," kata akun @silviatris******.