Ogah Bongkar Bukti Serangan Haters, Tasyi Athasyia Samakan Kasusnya dengan Kopi Sianida Jessica Mirna

ERA.id - Selebgram Tasyi Athasyia menjadi sorotan publik usai melaporkan sejumlah akun haters atas dugaan pencemaran nama baik. Kebanyakan haters menyerangnya usai dugaan dirinya tidak membayar gaji kepada karyawannya.

Bahkan, kembaran Tasya Farasya ini dilaporkan oleh mantan karyawannya. Salah satu mantan karyawannya bernama Putri melaporkan Tasyi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman dengan kekerasan.

Melalui Instagram stories-nya, Tasyi Athasyia membagikan tangkapan layar dari netizen yang menantangnya mengungkap bukti serangan haters. Istri Syech Zaki mengaku sedang menyiapkan project besar.

"Kita sedang in the making of something bigger. Butuh waktu untuk mempersiapka n series baru aku. Biar kalian juga nontonnya puas nanti," tulis Tasyi Athasyia dalam unggahan akun Instagram @lambe_turah.

Lebih lanjut, Tasyi mengaku bukti-bukti serangan haters sudah diserahkan ke pihak berwajib. Ia mengatakan jika Pengadilan dan pihak kepolisan akan membongkar bukti tersebut.

"Plus aku mau biar masalah aku diselesaikan dengan jelas dulu. Intinya yang masih suka nantang-nantang mana buktinya, tolong edukasi sedikit diri anda," katanya.

"Yang namanya kasus udah diserahkan ke pihak kepolisian ya buktinya di pegang polisi. Jadi nanti yang akan buka semua ya pihak berwajib dan pengadilan," tambahnya.

Perempuan berusia 31 tahun ini tidak akan menuruti permintaan netizen untuk membongkar bukti di media sosial. Ia menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib.

"Jadi yang ngelawak minta saya bongkar di story nggak akan saya layanin. Karena saya udah nggak mau ambil enteng lagi, jadi jalur hukum udah paling pas buat orang-orang kaya gitu," paparnya.

Tasyi mengkaitkan posisinya dengan kasus kematian Mirna karena racun sianida yang dilakukan oleh Jessica Mirna

"Kayak kasus Jessica Mirna juga, bukti cctv dll emang dishare nya di IG? Kan engga dong ya, jadi sabar ya. Kita percayakan semua ke pihak berwajib," tutupnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Tasyi Athasyia.

"Dia lupa klo kasus mirna dipertontonkan sama satu Indonesia. Gws Tasyi, makin kesini makin keliatan awalnya dulu respect tapi makin kesini keliatan manipulatif playing victim," komentar akun @faraadill****

"Suka aneh-aneh emang.. kemaren-kemaren nyama-nyamain sama Rasulullah, sekarang nyama-nyamain sama Jessica Mirna," tulis akun @vera.u****

"Pepagi udah gilaaaa, kopi sianida mah penghilangan nyawa, ini kasus dia nyawa siapa yang dihilangkan? ngacoooo." kata akun @kenmarch****

Sebagai tambahan informasi, masalah Tasyi Athasyia dan mantan karyawan masih terus berjalan. Bahkan, Tasyi dilaporkan oleh mantan karyawan berinisial P atas dugaan pengancaman dengan kekerasan ke Polda Metro Jaya.

Permasalahan Tasyi Athasyia dan mantan karyawannya itu disebut Marlon bermula dari curahan hati para mantan pekerjanya soal tidak dibayar gaji. Tak hanya itu, mantan karyawan bercerita mereka diperlakukan buruk oleh Tasyi, salah satunya memberikan makanan sisa.

Tasyi juga sedang menyiapkan bukti untuk melaporkan balik mantan karyawannya sekaligus dalang di balik permasalahan. Selain itu, Tasyi juga melaporkan sejumlah akun media sosial terkait dugaan pencemaran nama baik. Di sisi lain, Tasyi Athasyia didampingi suaminya pernah memohon maaf secara resmi kepada semua pihak yang merasa dirugikan, melalui media sosial dan akun kanal YouTube-nya.