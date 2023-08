Cheng Xiao Eks WJSN Dituduh Melahirkan Anak Hasil Selingkuhan, Agensi Ancam Tempuh Jalur Hukum

ERA.id - Mantan member WJSN Cheng Xiao diterpa rumor melahirkan seorang anak dari selingkuhannya, aktor Tony Leung. Rumor itu langsung ditanggapi agensi.

Dalam pernyataan resminya, agensi Cheng Xiao membantah rumor yang menuduh artisnya selingkuhan dari seorang aktor terkenal. Agensi meminta publik tidak mempercayai rumor tersebut.

“Rumor seperti itu bahkan tidak perlu diperhatikan,” kata Yuehua Entertainment, dilansir Korean Times.

Bukan hanya itu saja, agensi juga mengatakan bahwa mereka sedang menyiapkan tindakan hukum terhadap individu dan organisasi media yang bertanggung jawab menyebarkan rumor terbaru ini.

Sementara pihak Tony Leung memilih untuk tetap diam dan sejauh ini menolak untuk mengomentari masalah tersebut.

Rumor tentang perselingkuhan ini bermula dari laporan media China yang menyebut Cheng Xiao menikmati berbelanja bersama Tony Leung akhir tahun lalu.

Gosip itu pun kian melebar dengan media China menyebut Tony membelikan Xiao sebuah rumah di Jepang. Bahkan Xiao disebut sudah melahirkan seorang anak dari hasil hubungan gelap tersebut.

Di sisi lain, Tony Leung diketahui sudah menikah dengan seorang aktris ternama, Carina Lau. Romansa mereka menjadi kisah ikonik dalam industri hiburan.

Kedua aktor tersebut menjadi terkenal pada 1980-an, menjelang masa keemasan perfilman Hong Kong. Jalan mereka pertama kali bertemu di lokasi syuting The Replica pada tahun 1984.

Meskipun mereka bertemu selama produksi film, baru lima tahun kemudian, pada tahun 1989, mereka memulai hubungan romantis mereka. Kisah cinta mereka terbilang unik, apalagi menurut standar selebriti lokal. Pasangan itu memilih untuk tetap tidak menikah selama hampir dua dekade.

Pada tahun 2008 mereka memutuskan untuk memperkuat komitmen mereka satu sama lain, bertukar sumpah dalam upacara intim dengan latar belakang Bhutan yang indah.

Dari sisi karier, Tony Leung tergolong aktor populer yang memulai debut pada 1983 lewat film Mad. Dia mendapat pengakuan internasional untuk perannya dalam film klasik seperti Chungking Express, In The Mood For Love, Infernal Affairs, serta entri terbarunya di Marvel Cinematic Universe melalui Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dia juga baru-baru ini muncul dalam video klip NEWJEANS berjudul “Cool With You”.

Sementara Cheng Xiao merupakan mantan member WJSN atau Cosmic Girl yang berada di bawah naungan Starship Entertainment. Dia mengambil jeda dari aktivitasnya di Korea Selatan pada tahun 2018 karena jadwalnya yang padat di Tiongkok. Kemudian, pada bulan Maret tahun ini, dia secara resmi berpisah dengan grup tersebut.