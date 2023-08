DPR Ian Ajak Penggemar Tanah Air Cintai Diri Sendiri: Ini Akan Berguna, Percayalah!

ERA.id - Penyanyi Christian Yu atau dikenal sebagai Dream Perfect Regime (DPR) Ian akhirnya kembali tampil di hadapan para penggemarnya di Indonesia pada Minggu (27/8) malam dalam festival musik Asian Sound Syndicate (ASS) Vol.2 di JIEXPO Kemayoran. Ian, begitu panggilanya mengajak penggemar untuk mencintai diri sendiri.

DPR Ian melantunkan sejumlah lagu populernya antara lain "MITO REBORN", "So Beautiful", "MOOD", "Dope Lovers", "Mr. Insanity", "Shot", "Scaredy Cat", "Calico", "Nerves" dan "Ballroom Extravaganza" saat tampil di Jakarta.

Tak hanya menyanyi dan sesekali menari mengikuti irama lagu, pria yang pernah bergabung dengan grup idola K-pop C-Clown itu berbicara mengenai pentingnya mencintai diri sendiri. DPR Ian berharap para penggemar mengatakan kata cinta pada diri sendiri sembari memeluk diri di depan cermin pada pagi hari.

"Berjanjilah padaku kalian akan melakukannya nanti pagi atau setelah acara ini. Percayalah padaku, ini akan berguna. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk bertahan selama yang kubisa untuk kalian. Terima kasih," kata DPR Ian, dilansir Antara.

DPR Ian menjadi penampil terakhir festival musik malam itu. Sebelum dia naik ke panggung, rekannya sesama penyanyi rap Hong Da-bin atau dikenal sebagai DPR Live tampil menyanyikan sejumlah lagu antara lain "Rust", "Legacy", "OUT OF CONTROL", "Laputa", "KISS ME", "Jasmine", "Text Me", "Hula Hoops", "Martini Blue".

Dia juga berkolaborasi dengan DPR Ian membawakan lagu "No Bluberries" dan "BOOM" yang menjadi bagian dari album "IITE COOL" yang dirilis tahun 2021.

Sebelumnya, produser musik DPR Cream membuka penampilan tim DPR itu menghadirkan "Showcase 001", sebuah instrumental.

DPR pernah menggelar konser di Jakarta bertema "The Regime World Tour" pada 6 Desember 2022 di Tennis Indoor Senayan, konser pertama yang dilakukan oleh grup K R&B itu di Jakarta.