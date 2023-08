Dari InspiraFest 2023 Ditunjuk Sandiaga Uno Sebagai Duta Ekonomi Kreatif, Merry Riana Sukses Luncurkan Program Pemberdayaan 10.000 UMKM

ERA.id - InspiraFest 2023 menghadirkan ribuan peserta dan 40 Pengusaha ternama di Indonesia. Diadakan selama 2 hari, 11-12 Agustus, dan mengusung tema ‘Creative Economy’ sebagai bentuk semangat dan dukungan peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia.

Hadir ribuan peserta bukan hanya dari Jakarta tapi bahkan dari luar pulau Jawa seperti Aceh, Medan, Bali, NTT, bahkan Gorontalo. Hari pertama dikemas dalam bentuk Workshop dan terbagi dalam beberapa ruang kelas dengan pilihan topik menarik. Diantaranya ada, Greysia Polii (Founder of Fine Counsel) yang berbagi pengalaman di awal membangun bisnis Fine Counsel saat bertemu Presiden RI Joko Widodo usai menjuarai Olimpiade. Edho Zell (Founder of Social Bread), di sesi Community menyampaikan bahwa dalam membangun komunitas selain memberikan value dan berdampak, penting juga untuk bisa memikirkan strategi memonetisasi. Ada juga Rudy Salim (CEO Prestige Motorcars) yang membagikan pentingnya memiliki unique selling point dalam sebuah bisnis.

Hari kedua InspiraFest dibuka oleh Bapak Mochtar Riady pemilik dari Lippo Group. Beliau menceritakan perjalanannya dari Malang yang merantau ke Jakarta hingga bisa menjadi sukses hingga di usianya yang ke-95 tahun saat ini. Beliau juga mengatakan

"Di jaman sekarang, harus memiliki pola pikir sebagai ‘Salesman level satu’ yang bukan hanya fokus jualan tapi bisa memberi manfaat, contohnya ya Bu Merry Riana ini," ujar Mochtar Riady.

Sebelum turun panggung, Bapak Mochtar Riady turut bergabung menyaksikan penandatanganan kerjasama antara MD Co dengan PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) yang menyepakati program pemberdayaan 10.000 UMKM Ekonomi Kreatif khususnya ‘Femalepreneur’ di Indonesia. Kerja sama ini ditandatangani secara simbolis oleh Merry Riana, Managing Principal MD Co, dan Suhaimin Johan, Direktur Utama Nobu Bank.

Kerja sama ini mencakup tiga hal utama yaitu (1) Pembinaan dan pemberdayaan UMKM Ekonomi Kreatif khususnya femalepreneur, 2) Dukungan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan perbankan dari Nobu Bank untuk pengembangan usaha; dan (3) coaching & community yaitu program pelatihan bisnis bagi pelaku usaha UMKM secara terpadu dalam lingkup komunitas yang dibentuk dan dibina oleh MD Co.

“Kami di MD Co memiliki visi yang sama dengan Nobu Bank, dan saya percaya kerjasama ini adalah bentuk nyata kami dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia”, ujar David Tjokrorahadjo, Managing Principal MD Co.

Di hari yang sama, MD Co juga meluncurkan MD Foodiverse, sebuah platform yang dibuat untuk memberdayakan para pelaku usaha UMKM khususnya di bidang F&B untuk bisa naik kelas. Sylvia Surya selaku General Partners dari MD Foodiverse berharap kehadiran MD Foodiverse mampu mendorong perekonomian Indonesia di sektor F&B, yang merupakan salah satu peluang usaha berpotensi besar di Indonesia.

Di InspiraFest 2023 ini juga diumumkan pemenang dari Merry Riana Entrepreneur of the Year Award. Total ada 20 pemenang, diantaranya adalah: Chikita Virgina (Ardena) di kategori F&B, Dr Kristoforus Hendra (inHarmony) di kategori Health, Tom MC Ifle (Top Coach Indonesia) di kategori Community, Listia Magdalena (Last Day Production) di kategori Creative, Hendra Gunawan (Snack Zone) di kategori From Indonesia To The World.

Hal ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno yang hadir secara virtual di sesi akhir InspiraFest. Beliau mengungkapkan “Saya selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Miss Merry Riana untuk menjadi Duta Motivator Ekonomi Kreatif atas dedikasinya sebagai Entrepreneur, Investor dan Content Creator yang telah betul-betul memberikan inspirasi dalam perekonomian kreatif Indonesia”.

Bapak Sandiaga Uno berharap penunjukkan Miss Merry Riana sebagai Duta Ekonomi Kreatif ini dapat menginspirasi para pelaku sektor ekonomi kreatif untuk terus berkolaborasi serta berkontribusi meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik dan demi Indonesia emas di 2045.