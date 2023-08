Siap Bagikan Kiat Berbisnis, InsipiraFest 2023 Hadirkan Lebih dari 30 Pengusaha Ternama

ERA.id - InsipiraFest akan kembali digelar oleh Merry Riana Group. Tahun 2023 ini, InspiraFest akan digelar selama dua hari untuk pertama kalinya, yakni pada 11 dan 12 Agustus di Sutera Hall Mall Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Dengan mengusung tema Creative Economy, InspiraFest 2023 ini akan menghadirkan lebih dari 30 pengusaha ternama yang terbukti sukses di bidangnya masing-masing. Acara ini didukung oleh Kemenparekraf dan akan dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Adapun pengusaha yang hadir adalah Diantaranya ada Rudy Salim (Prestige Motorcars), Donny Pramono (Sour Sally Group), Sylvia Surya (Kopi Soe), Nilam Sari (Kebab Baba Rafi), Brisia Jodie (Es Teh Indonesia), Ishak Chandra (Trinity Land), Salman Subakat (Wardah), Bambang Brodjonegoro (Bukalapak), Greysia Polii (Fine Counsel), Henry Kaestner (Sovereign’s Capital), David Tantama (NOBU Bank) dan Oscar Darmawan (Indodax) serta puluhan pengusaha ternama lainnya yang siap berbagi pengalaman mereka seputar dunia bisnis.

Mengusung konsep yang berbeda, di hari pertama akan ada Intensive Workshop Session dengan berbagai pilhan topik yang para peserta bisa pilih. Sebagai puncak acara di hari kedua akan ada Exclusive Conference yang tidak hanya akan dibawakan oleh Managing Principal of MD Co, Miss Merry Riana dan David Tjokrorahardjo, namun akan dibuka oleh pengusaha konglomerat Bapak Mochtar Riady pemilik dari Lippo Group.

“Saya percaya, InspiraFest 2023 bisa menciptakan dampak positif dan meningkatkan kualitas para pengusaha kita di indonesia yang tidak hanya lebih kreatif namun juga mampu bersaing dalam mengembangkan bisnisnya dengan pasar nasional maupun global,” ungkap Merry Riana, Managing Principal of MD Co di keterangan resmi.

Di hari kedua juga akan ada pengumuman 20 pemenang Merry Riana Entrepreneur of the Year Award dari 20 kategori seperti Mompreneur, Couplepreneur, Femalepreneur, F&B, Creative, Social Media, Beauty, Under 30, Above 50 dan masih banyak lagi. Selain penghargaan, para pemenang juga akan mendapatkan total hadiah uang tunai 500 juta rupiah.