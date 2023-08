Bakal Menikah Akhir Tahun 2023, Aktor Kim Dong Wook Kepincut Wanita Non-Selebriti

ERA.id - Kabar bahagia datang dari aktor Korea Selatan, Kim Dong Wook. Ia dikabarkan akan menikah pada musim dingin atau akhir tahun 2023.

Bintang drama Find Me in Your Memory itu akan menikah dengan kekasihnya yang bukan seorang selebriti. Ia sudah membicarakan rencana pernikahannya tersebut kepada beberapa kerabat.

Agensi Kim Dong Wook, Keyeast Entertainment pun sudah buka suara terkait kabar pernikahannya ini. Agensi mengonfirmasi bahwa kabar tersebut benar dan menjabarkan tentang kekasih sang aktor.

“Kim Dong Wook akan menikah pada musim dingin tahun ini. Calon pengantin wanita adalah non-selebriti cantik, dan mereka sudah melanjutkan pertemuan tulus berdasarkan kepercayaan dan keyakinan,” pernyataan agensi dilansir dari Soompi.

Mengenai pernikahannya, agensi mengatakan bahwa acara itu akan digelar secara tertutup. Ini dilakukan demi kenyamanan Kim Dong Wook dan calon istrinya, serta keluarga mereka.

“Upacara pernikahan akan digelar secara privat di Seoul dengan mempertimbangkan calon pengantin non-selebriti dan keluarga,” pungkas agensi.