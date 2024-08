Jo Bo Ah akan Menikah dengan Kekasih Non-Selebriti Oktober 2024

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari aktris Korea Selatan, Jo Bo Ah. Ia yang tidak pernah dikabarkan berkencan mendadak mengumumkan akan menikah pada Oktober 2024.

Dilansir dari Koreaboo, Jo Bo Ah akan menikah dengan kekasihnya yang non-selebriti. Pernikahan tersebut nantinya digelar di Walker Hill Hotel, Seoul, Korea Selatan.

“Jo Bo Ah akan menikah dengan non-selebriti di Walker Hill Hotel Oktober ini,” laporan JTBC, pada Rabu (28/8/2024).

Meski demikian, hingga saat ini agensi Jo Bo Ah, XYG Studio, belum memberikan tanggapan apa pun terkait kabar pernikahan sang aktris.

Sebelumnya, Jo Bo Ah sendiri pernah mengaku ingin menikah di usia 30an, memiliki anak dan hidup seperti keluarga normal lainnya. Bintang drama Tale of the Nine Tailed itu kini sudah genap berusia 33 tahun.

Sementara itu, meski sudah dekat dengan waktu pernikahannya, Jo Bo Ah masih tetap disibukkan dengan kariernya sebagai seorang aktris. Ia barus saja dikonfirmasi membintangi drama baru berjudul Knock Off bersama Kim Soo Hyun.