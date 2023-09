Lee Sang Yeob Akan Menikah Tahun Depan

ERA.id - Kabar bahagia datang dari aktor Korea Selatan, Lee Sang Yeob. Ia dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya yang bukan selebriti tahun depan.

Dilansir dari Sports Seoul, Lee Sang Yeob akan mengadakan upacara pernikahan di suatu tempat di kawasan Seoul, Korea Selatan. Acara pernikahannya akan digelar pada Maret 2024.

Bintang drama While You Were Sleeping itu disebut telah cukup lama menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya yang non-selebriti. Mereka menjalin hubungan yang tenang hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Tak hanya itu, disebutkan juga bahwa Lee Sang Yeob belakangan sudah aktif memberi tahu rekannya mengenai pernikahan tersebut. Ia juga sudah disibukkan dengan berbagai persiapan pernikahan.

Sementara itu, Lee Sang Yeob sendiri merupakan salah satu aktor Korea Selatan yang tak pernah terlibat isu kencan dengan siapa pun. Namun, belakangan Lee Sang Yeob sering dijodohkan oleh penggemar dengan rapper Jessi, setelah mereka tampil di reality show The Sixth Sense sejak 2020.

Lee Sang Yeob sendiri saat ini sedang membintangi drama My Lovely Boxer. Pada drama ini Lee Sang Yeob didapuk sebagi pemeran utama, dengan memerankan karakter Kim Tae Young.