Kim Bum Bongkar Akan Menyanyi dan Dance di Fan Meeting Jakarta Besok

ERA.id - Aktor Korea Selatan Kim Bum akan menggelar fan meeting di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/9/2023). Acara jumpa penggemar ini bertajuk 2023 Asia Fan Meeting in Jakarta Kim Bum Between U and Me.

Untuk acara fan meeting ini, Kim Bum mengaku sudah mempersiapkan berbagai hal yang akan ditunjukkan kepada penggemar. Ia akan bernyanyi dan menari spesial untuk para penggemar yang hadir besok.

“Ada beberapa yang disiapkan secara spesial dan hanya bisa dinonton besok. Contohnya lagu yang akan saya nyanyikan sendiri, dance juga, kira-kira begitu,” ungkap Kim Bum saat konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

Bintang drama Ghost Doctor itu mempersiapkan berbagai pertunjukkan karena fan meeting-nya di Indonesia sudah lama dinantikan. Ia ingin membayar dengan maksimal penantian para penggemar tersebut.

“Jadi kan sudah begitu lama ditunggu ya ini dan untuk fans Indonesia juga sudah menunggu selama ini, maka dipersiapkan,” tuturnya.

Kemudian Kim Bum menjelaskan bahwa lagu yang akan dinyanyikannya nanti adalah lagu yang sering didengar selama menantikan fan meeting di Jakarta. Namun, lagu tersebut masih menjadi rahasia dan akan dinyanyikan saat acara fan meeting saja.

“Pada masa (menunggu) itu, ada satu lagu yang didengar dan akan memperdengarkan itu secara spesial ke fans Indonesia” pungkas Kim Bum.