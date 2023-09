Nyanyikan Soundtrack Boys Over Flowers, Kim Bum Ajak Penggemar Indonesia Nostalgia

ERA.id - Kim Bum sukses menggelar fan meeting atau acara jumpa penggemar bertajuk Between U and Me di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/9/2023). Pada acara ini, Kim Bum seru-seruan dan mengajak nostalgia para penggemar.

Membuka acaranya, Kim Bum menyanyikan soundtrack dari drama yang dibintanginya, Tale of the Nine Tailed, yakni lagu "Kiss the Rain". Usai bernyanyi, Kim Bum langsung menyapa penggemar dengan bahasa Indonesia.

"Hai aku Kim Bum. Apa kabar? Sudah lama tidak bertemu, selamat datang di Between U and Me," sapa Kim Bum yang disambut teriakan oleh penggemar.

Aktor berusia 34 tahun itu kemudian bercerita bahwa ia sangat merindukan penggemar di Indonesia. Terlebih terakhir kali ia mengadakan fan meeting di Indonesia 13 tahun yang lalu.

"Saya melihat dari media sosial surat yang kalian kirimkan ke saya. Jadi pengin banget untuk ke sini bertemu kalian semua. Saya ingat 13 tahun yang lalu pun dengan sekarang semua masih menyambut dengan meriah ya. Terima kasih semua," tuturnya.

Pada fan meeting ini, Kim Bum melakukan berbagai hal seru untuk menghibur para penggemar. Ia bermain games bersama penggemar beruntung, menyanyi, dan menari dengan beberapa lagu seperti "Flower" milik Jisoo BLACKPINK, "Poppy" milik StayC, dan "Unforgiven" milik Le Sserafim.

Tak hanya itu, Kim Bum juga mengajak penggemar bernostalgia dengan menyanyikan soundtrack drama Boys Over Flower, yakni "Because I'm Stupid". Saat menyanyikan Kim Bum menyanyikan lagu ini, penggemar pun mengikuti dengan semangat sambil melihat cuplikan adegan sang aktor saat membintangi drama tersebut.

"Semua yang kalian tonton hari ini, hasil dari latihan saya. Saya latihan di studio perusahaan saya untuk menunjukkan penampilan hari ini," jelas Kim Bum.

Jelang akhir fan meeting, Kim Bum menyanyikan lagu "When I Get Old" milik Christopher dan Chungha. Usai menyanyikan lagu ini, fan meeting akan berakhir namun Kim Bum menyanyikan satu lagu encore yakni lagu Coldplay ft BTS, yakni "My Universe".