Keadaan Tak Terduga Muncul, Lokasi Fan Meeting Kim Bum di Jakarta Berubah

ERA.id - Aktor Korea Selatan, Kim Bum akan menyapa penggemar di Indonesia secara langsung lewat fan meeting bertajuk KIMBUM (Between U and Me). Acara ini akan digelar pada Minggu, 3 September 2023.

Awalnya acara jumpa penggemar Kim Bum ini akan berlokasi di Ballroom Pullman Hotel, Jakarta Barat. Namun, karena keadaan yang tak terduga, pihak penyelenggara, Viu Indonesia mengubah lokasi menjadi di Kempinski Grand Ballroom, Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

"Karena keadaan yang tidak terduga, kami ingin mengumumkan relokasi lokasi Fan Meeting Asia KIMBUM (Between U and Me) 2023 di Jakarta ke Kempinksi Grand Ballroom, West Mall Grand Indonesia Shopping Mall," tulis Viu Indonesia di Instagram resmi pada Rabu (24/8/2023).

Pihak penyelenggara meminta maaf atas perubahan dari lokasi fan meeting bintang drama Law School itu. Namun, mereka menegaskan bahwa perpindahan lokasi memang harus dilakukan untuk kesuksesan acara tersebut.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda akibat pengumuman ini. Namun, relokasi sangat penting untuk keberhasilan acara ini. Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa pada 3 September 2023," katanya.

Sementara itu, meskipun lokasi berubah, seat plan penggemar yang hadir tidak akan diubah. Selain itu, benefit atau keuntungan yang akan diperoleh para penggemar juga tetap sama.