Sempat Party dan Naik Pesawat, Cerita Haru Angel Pieters Tak Tahu Hamil Anak Pertama

ERA.id - Kabar bahagia datang dari mantan penyanyi cilik Angel Pieters. Angel mengumumkan dirinya sedang hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Andreas Paramawidya Wisesa.

Kehamilan ini dibagikan oleh Angel lewat serangkaian unggahan di Instagram miliknya. Pada unggahan itu, Angel mengaku sempat tidak tahu kalau dirinya sedang mengandung anak pertamanya lantaran ia ingin menunda untuk memiliki momongan.

"January married, and sebenarnya aku dan suami are really looking forward to have kids, tp karena satu dan dua hal we were thinking to pronanly have it next year since kita berdua lagi bisa spend banyak wakty berdua. No rush," tulis Angel Piters dengan latar hitam putih dan gaun pengantin.

Kemudian, pada unggahan selanjutnya, pelantun "Hati Ini Rumahmu" itu mulai mengalami masalah pada wajahnya. Saat itu, kata Angel, wajahnya beruntusan padahal sudah hamil tiga minggu.

"Disini lagi 3 weeks pregnant dan belum tau. Tp kok ngerasa muka aga bruntusan, tender breast, 'oh mungkin PMS'," imbuhnya.

Selain mengalami masalah pada wajahnya, Angel juga merasa bahwa tubuhnya tidak seideal dulu. Hal ini lantaran dia mulai merasa tidak nyaman dengan pakaian maupun celana yang biasanya dia pakai sehari-hari.

Bahkan Angel harus membeli berbagai kebutuhan pakaian baru terutama celana yang lebih longgar agar bisa nyaman melakukan kegiatan. Begitu juga dengan pola makan yang berubah di saat dia belum tahu sedang mengandung anak pertama.

"Crazy appetite. Normalnya aku x 3 dan maunya pasta dan daging terus," katanya.

Wanita berusia 26 tahun itu juga sempat melakukan perjalanan dengan pesawat terbang ke New York, Amerika Serikat, di saat sedang hamil empat minggu. Namun di kondisi itu, lagi-lagi Angel tidak tahu bahwa dirinya sudah berbadan dua.

Bahkan Angel juga sempat datang ke sebuah club malam untuk pesta bersama teman-temannya di kondisi hamil muda. Hal ini dia lakukan tanpa tahu sedang hamil anak pertama.

"4 weeks ish pregant here dan lagi-lagi belum sadar. Terbang sendiri ke NY pengen aja samperin @pikaponggawa sambil menunggu suami yang ada di kota lain," katanya.

"Last last last party," sambungnya.

Dalam satu kesempatan, jebolan ajang pencarian bakat Idola Cilik itu singgah ke sebuah apotek untuk membeli keperluan seperti pembalut. Namun Angel memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan atau test pack tanpa tahu kapan harus ia gunakan.

"Din apotek juga iseng ikutan beli-beli. Beli pembalut karena yakin bgt dalam beberapa hari ini akan datang bulan. Pas lagi mau bayar ngeliat test pack dan iseng aja beli (tappu bener2 gada feeling aku hamil) but somehow beli aja gatau kenapa seiseng itu," akunya.

Setibanya di rumah, Angel pun mulai penasaran dan melakukan tes kehamilan pada alat yang dia beli di apotek. Saat melihat hasil yang tertera pada alat tes menunjukkan 'pregnant', Angel pun terkejut dan tidak menyangka akan hal itu.

"Sampe rumah, pipis sekalian iseng test pack. Truns out i am PREGNANT. Thank u Jesus, so happy, is this real, cry, should i tell my husband now," paparnya.

Lebih lanjut, Angel Pieters mengungkap bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya berjenis kelamin laki-laki. Dia pun meminta doa agar diberi kesehatan hingga kelahiran nanti.

"Hati kami dipenuhi dengan limpahan kegembiraan dan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Mohon doanya Om dan Tante semuanya!" tutup Angel.

Diketahui Angel Pieters resmi menikah dengan Andreas Paramawidya Wisesa pada 30 Januari 2023 di Gereja Santo Laurensius, Alam Sutera, Tangerang Selatan. Pernikahan mereka ini sempat mengejutkan publik lantaran Angel tidak pernah mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih.