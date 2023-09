Disebut Kampungan oleh Suami, Cerita Kocak Nia Ramadhani Saat Pertama Kali Diajak Naik Private Jet Milik Keluarga Ardi Bakrie

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video lawas Nia Ramadhani yang mengaku bingung pertama kali diajak naik private jet milik keluarga sang suami, Ardi Bakrie. Bahkan, sang suami sampai menyebutnya kampungan.

Ibu anak tiga ini menceritakan pengalamannya saat masih masa berpacaran dengan anak konglomerat Aburizal Bakrie. Nia Ramadhani mengalami culture shock saat masih berpacaran dengan Ardi Bakrie.

Kepada asistennya, Theresa Wienathan, pemain sinetron Bawang Merah Bawang Putih ini menceritakan pengalaman pertamanya naik private jet bersama keluarga Ardi Bakrie. Ia mengisahkan cerita kocak tersebut.

anjrit nia ramadhani lucu bgt kalo cerita 🤣🤣 pic.twitter.com/uhXHR6mQn6 — mediokerfess (@mediocrickey) September 6, 2023

"Naik private jet pernah. Tapi itu pacaran sama keluarga dia. Lu tahu ya beg*-beg*nya orang kampung ini. Orang kampung dibawa private jet," ujarnya, dikutip dari akun Twitter @mediocrickey.

Lebih lanjut, mantan kekasih Bams Samsons ini mengaku percaya diri dan berlaga asyik saat naik private jet. Padahal, dirinya deg-degan saat berada di dalam private jet.

"Nih private jet ada sofa, ruang makan. Nah, ruang makan mejanya ngadep kayak gitu. Udah gue sok-sokan nggak kaget," ucapnya.

Perempuan berusia 33 tahun ini mengaku deg-degan karena tidak bisa memutar kursi yang ada di dalam private jet. Ketika ditanya oleh ibu Ardi, Nia Ramadhani mengaku tidak ada masalah.

Padahal, Nia Ramadhani tidak bisa memutar kursi dan malu bertanya kepada orangtua Ardi Bakrie. Kala itu, pria berusia 44 tahun ini tertidur dan tidak membantu Nia.

"Tibalah saatnya take off. Mertua gue, tapi waktu itu gue manggilnya tante di sebelah gue, tiba-tiba dia puter (kursi) kan, dia ngadep gua. Dalam hati gue 'Mati gue' gimana nih caranya (putar bangku)," kenangnya.

"Gue cari-cari nggak bisa. Dibilang Nia nggak pusing, (aku bilang) oh iya tante nggak apa-apa. Sok asik dong, karena gue malu," lanjutnya.

Nia Ramadhani akui pusing dan tidak tahan duduk miring saat take off. Ia merasakan take off di pesawat dengan duduk miring bak naik angkot. Hingga akhirnya, Nia memberanikan diri bertanya kepada ibu Ardi Bakrie.

"Pas pulang nggak kuat, akhirnya gue tanya, 'Tante, enggak ngerti'. Terus dikasih tahu caranya gini-gini, akhirnya muter," ungkapnya.

Tak hanya private jet, Nia Ramadhani juga membagikan pengalaman lucunya saat makan mewah di restoran. Saat itu, ia masih menjadi pacar Ardi Bakrie. Akan tetapi, Ardi sering membully-nya dihadapan keluarganya.

"Jadi perjalanan orang macam-macam ya. Terus adalagi, gue ke restoran yang sendoknya banyak. Nah itu gue hafal, tapi Alhamdulillah sekarang gue belajar," paparnya.

Nia Ramadhani juga mendapatkan keusilan dari sang suami saat diajak liburan mewah oleh keluarga Ardi. Namun, kini ia lebih percaya diri dan tidak malu lagi.

"Gue bingung, ini gimana. (Ardi Bakrie) dia usil. (Ardi Bakrie bilang) Pah, pah ih kampungan (sambil nunjuk Nia). Yasudah gue biasa jadi bulan-bulanan liburan, sampai sekarang juga," paparnya.

"Karena ada beberapa negara belum gue datengin. (Ardi bilang) 'Pah, pah ini mau foto kampungan'. (Nia bilang) Iya gue mau foto kenapa." lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa terhibur usai mendengar pengakuan dari Nia Ramadhani.

"Nggak tahu kenapa tuh kalau lihat Nia cerita suka aja," komentar akun @khair****

"Mood banget dengar ceritanya," tulis akun @vg****

"Nih kalau cerita mood banget, nggak ada jaim-jaimnya." kata akun @dall****