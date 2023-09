Nikmati Waktu Berkualitas, 6 Ide Kegiatan Seru yang Dilakukan Saat Akhir Pekan

ERA.id - Akhir pekan adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk melepaskan penat dan menikmati waktu berkualitas, baik bersantai di rumah maupun mencari kegiatan seru di luar ruangan.

1. Mengulik Kreativitas dengan DIY di Rumah

Jika kamu memiliki jiwa seni dan senang menciptakan sesuatu, menghabiskan waktu akhir pekan untuk proyek DIY (Do It Yourself) bisa menjadi pilihan yang mengasyikkan. Pilih satu proyek kreatif yang ingin dicoba, seperti membuat kerajinan tangan, lukisan, atau dekorasi unik.

2. Maraton Film yang Lagi Viral Sambil Makan Popcorn di Rumah

Tidak perlu keluar rumah untuk menikmati hiburan yang seru. Pilih beragam film yang disukai, buat ruangan yang nyaman dengan bantal juga selimut, dan nikmati maraton film! Sebagai alternatif untuk menemani nonton film.

Kamu bisa menyediakan popcorn Jolly Time sebagai makanan ringan untuk teman nonton.

3. Makan Siang Bersama Keluarga atau Teman

Agar suasana akhir pekan makin meriah, kamu bisa mengajak keluarga ataupun teman untuk makan siang di luar rumah. Kamu bisa pilih HokBen dan EatLah sebagai menu makan siang di akhir pekan kali ini.

Khusus pada tanggal 9 September dari pukul 11:00-20:00, kamu bisa datang langsung ke merchant offline HokBen dan EatLah

4. Piknik di Taman Sambil Jajan Minuman Kekinian

Piknik di taman jadi salah satu alternatif yang menyegarkan untuk dilakukan saat akhir pekan. Kamu bisa menikmati alam sambil mengobrol atau membaca buku favorit.

Bawa tikar piknik, makanan lezat, dan minuman Happy Lemon dan ShareTea untuk menambah kesegaran!

5. Jalan-Jalan Santai untuk Menjaga Kesehatan

Berjalan-jalan santai adalah aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Pilih rute yang menarik di sekitar lingkunganmu, seperti menjelajahi taman kota, tepi pantai, atau area hijau lainnya. Ajak teman atau keluarga untuk bergabung, sehingga menjadikan aktivitas ini lebih seru dan menyenangkan.

6. Kulineran Sambil Coba Jajanan Hits yang Unik

Jalan-jalan sambil eksplor beragam kuliner bisa jadi ide seru buat mengisi akhir pekan. Kamu bisa menjelajahi tempat baru dan kulineran jajanan yang lagi viral!

Jangan terlewat untuk coba jajanan enak dari D’Crepes, Auntie Anne’s, dan Tous Les Jours yang rasanya nikmat juga cocok untuk menemani kamu di saat akhir pekan.

Kulineran bisa lebih untung dengan bayar QRIS pakai ShopeePay untuk dapatkan cashback langsung s/d 20RB di merchant offline D'Crepes, Auntie Anne's, dan Tous Les Jours khusus pada tanggal 9 September mulai pukul 11:00-20:00.