Akui Berat Merestui Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI, Curhat Erina Gudono: Aku Paling Banyak Kritik

ERA.id - Erina Gudono menanggapi soal sang suami, Kaesang Pangarep yang resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Putri Indonesia DIY 2022 ini curhat mengenai keputusan Kaesang untuk terjun ke politik melalui Instagram pribadinya.

Erina Gudono membagikan foto bos Sang Pisang ini saat dilantik menjadi Ketum PSI. Perempuan berusia 26 tahun ini menceritakan sang suami berjuang sendiri untuk mempersiapkan pidato.

"Satu minggu yang lalu, sebelum deklarasi Mas Kaesang ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, kami seharian di rumah berdua," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @erinagudono

"Aku les, sedangkan Mas Kaesang bersiap untuk pidato pertamanya. Dari poin yang udah didiskusikan di partai, Mas Kaesang kembangin lagi, bahkan dia ketik sendiri pidatonya, lalu latihan beberapa kali," lanjutnya.

Kala itu, Erina Gudono menawarkan diri untuk membantu putra bungsu Presiden Jokowi. Namun, Kaesang tak mau lantaran ingin mengerjakan sendiri sesuai dari pikiran dan hatinya.

"Aku karena ngga tega, nawarin bantu jadi juru ketik ataupun cari orang lain bantu ketikin pun Mas nolak, karena kata Mas harus benar benar dari pemikiran dan hatinya sendiri," katanya.

Erina Gudono mengaku berat merestui mantan kekasih Felicia Tissue ini untuk terjun ke dunia politik. Sebab, dirinya masih merasa masih awam dengan dunia politik. Bahkan, ia adalah orang pertama yang kerap mengkritik pria berusia 28 tahun ini.

"Aku ngga paham tentang dunia politik, dan salah satu keputusan paling berat yang aku buat adalah merestui Mas berjuang disini," katanya.

"Bukan keputusan sehari dua hari tapi udah sangat lama dipertimbangkan. Percayalah, sebelum dikritik orang lain, aku yang duluan dan paling banyak kritik dan kasih masukan membangun ke Mas dari segala aspek, for the sake of memastikan Mas 1000% sungguh-sungguh dalam mengerjakan ini," lanjutnya.

Hingga akhirnya, Erina Gudono memberikan restu dan mengikhlaskan Kaesang Pangarep untuk terjun ke dunia politik. Ia menyebut orasi Kaesang Pangarep sebagai pidato parpol terbaik yang pernah dilihat.

"Karena nggak bisa setengah. Harus yakin. Kami banyak diskusi, berdoa, dan satu hal yang membuatku yakin ikhlas adalah Mas Kaesang sendiri. Dengan pemikiran luas dan hatinya yang tulus, inshaAllah dia bisa berbuat banyak hal baik," imbuhnya.

"Jujur bagiku, sebagai orang awam politik, pidato Mas minggu lalu adalah pidato parpol terbaik yang pernah aku lihat. Atmosfernya, kegembiraannya, semua tumpah ruah selepas Mas bilang "PSI MENANG PASTI MENANG!" Respon masyarakat baik buruk semua disyukuri sebagai bagian dari proses," tambahnya.

Erina Gudono memuji pidato yang disampaikan adik Gibran Rakabuming ini saat menerima jabatan sebagai Ketum PSI. Ia menyaksikan kegembiraan saat Kaesang Pangarep dideklarasi menjadi Ketum PSI.

"Animonya luar biasa, sesederhana banyak yang nonton di rumah bilang — Akhirnya ada ketua partai yang berpidato, tapi tetap dapat terlihat sebagai teman, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai murid, sebagai panutan, yang sedang meminta doa restu dalam bertumbuh membawa kapal kecil bernama PSI," jelasnya.

Sesuai dengan namanya, Erina Gudono yakin Kaesang Pangarep bisa menjalankan amanah sebagai Ketum PSI. Erina yakin Kaesang Pangarep membawa harapan baru serta masa depan cerah untuk PSI.

"Sesuai seperti nama Mas sebagai "Dia yang Diharapkan dan Dia yang Memimpin Paling Depan" aku tau Mas bisa membawa harapan baru dan pasti Mas akan berhasil. Mas Kae Sang akan membawa PSI menang. Semangat ya Mas. Doaku selalu untukmu." lanjutnya.

Unggahan itu mendapatkan respon dari para kader PSI. Salah satunya Grace Natalie yang memberikan dukungan serta semangat untuk Erina Gudono maupun Kaesang Pangarep.

"Haru bacanya mbak @erinagudono. Menyaksikan mas @kaesangp dan mbak Erina tiap hari tanpa libur bergerak terus menyapa masyarakat, tanpa lelah dan sepenuh hati. Insya Allah cita cita perjuangan bisa sampai ke tujuan. Amin… sehat terus mbak Erina dan mas bro ketum," tulis Grace Natalie.

"Terima kasih Mbak Erina sudah memberikan restu bagi Mas Kaesang untuk masuk dunia politik bersama @psi_id," kata Isyana Bagoes Oka.

"Terimakasih mba @erinagudono atas dukungannya kepada Mas Ketum @kaesangp." ungkap Satia Chandra Wiguna.

Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Giring Ganesha. Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theather, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023) malam.

Diketahui, belum genap satu pekan Kaesang memilih bergabung menjadi kader PSI. Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI diserahkan Giring kepada Kaesang pada Sabtu (23/9) lalu di kediaman Presiden Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah.