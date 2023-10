Cara Berkomunikasi dengan Alam Semesta, Berdasarkan Zodiak Kamu

ERA.id - “Manifesting dapet jodoh kaya Cha Eun Woo” , “Manifesting tahun depan pergi ke konser Taylor Swift sama pacar baru”, “Manifesting dapet pacar yang love language-nya sama” bisa jadi contoh manifesting ala Gen Z yang sering berseliweran di sosial media.

Menurut laporan Tinder Future of Dating 2023, 41% anak muda percaya bahwa manifesting punya pengaruh lebih besar dalam chemistry hubungan, dibandingkan Zodiak. Meskipun begitu, Zodiak tetap menjadi identitas favorit yang dicantumkan pada bio Tinder seseorang.

Melihat Gen Z yang tertarik pada zodiak dan manifesting, Tinder bekerjasama dengan Tarot Reader dan Astrolog Bernadette Bijou, untuk menyajikan tips manifesting berdasarkan zodiak yang bisa jadi referensi para single.

“Sekarang anak muda lebih punya keinginan untuk mengambil kendali atas kehidupan dan percintaan mereka. Sehingga semakin banyak yang merujuk ke Astrologi dan manifesting sebagai acuan untuk memahami diri sendiri, khususnya dalam menentukan keputusan. Gen Z menjadi generasi yang kompak untuk menggunakan pendekatan ini dalam menghadapi dunia modern yang serba dinamis,” jelas Bijou dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

‘Manifesting’ adalah teknik menggunakan kekuatan pikiran dan niat untuk meyakinkan diri bahwa kita bisa mencapai sesuatu. Ada beberapa teknik manifesting, seperti menggunakan vision boards untuk memvisualisasikan tujuan kita, mengucapkan afirmasi positif di depan kaca, atau, sesimpel mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan pada Tinder bio kita.

Berikut hal-hal yang dapat jadi manifestation kamu berdasarkan zodiak:

Menurut Data Global Tinder tentang Astrologi Leo, Cancer, dan Scorpio, adalah Zodiak yang paling mungkin menunjukan pekerjaan pada profil Tindernya. Kalian semua adalah achievers, ini dia beberapa tips untuk tetap berpegang pada hal-hal yang kalian hargai:

1. Leo (23 Juli - 22 Agustus)

Paling sering match dengan: Leo, Libra, Sagitarius

Manifesting Rasa Percaya Diri 💃

Ucapkan: Rasa percaya diri membawaku kepada orang-orang yang selaras dengan apa yang ingin aku capai.

Hal yang perlu kamu dengar: Terus lakukan hal yang kamu nikmati, hobi kamu, bidang apapun yang kamu kuasai

Bio kamu mungkin isinya: Mencari someone untuk menikmati weekend bareng

2. Cancer (22 Juni - 22 Juli)

Paling sering match dengan: Cancer, Taurus, dan Pisces.

Manifesting Bisa Merasa Aman dan Nyaman 🥰

Ucapkan: Aku bisa merasa aman membuka diri pada hubungan dan pengalaman baru

Hal yang perlu kamu dengar: Jangan ragu untuk menceritakan perasaan kamu dan teruslah berkreasi di tempat yang membuatmu nyaman.

Bio kamu mungkin isinya: Ceritain pengalaman yang kamu gak bisa lupain, and I’ll tell you mine

3. Scorpio (24 Oktober - 21 November)

Paling sering match dengan: Scorpio, Pisces, dan Capricorn.

Manifesting Punya Perubahan Positif

Ucapkan: Aku selalu bersama orang-orang yang membawa perubahan positif dalam hidupku

Hal yang perlu kamu dengar: Sesekali jalani situasi di luar kendali kamu untuk menemukan hubungan yang lebih dalam.

Bio kamu mungkin isinya: Aku ahlinya deep conversation.

Taurus, Pisces, dan Aries adalah Zodiak yang paling mungkin kelihatan independen atau “off the grid” pada profil Tinder mereka. Nah, karena kalian lebih suka “off the grid”, artinya kalian lebih terbuka dengan eksplorasi baru di luar sana:

4. Taurus (20 April-20 Mei)

Paling sering match dengan: Taurus, Cancer, dan Pisces

Manifesting Bisa Keluar dari Zona Nyaman 🛋️

Ucapkan: Aku bertemu dengan pasangan yang bisa membantuku memperluas zona nyamanku.

Hal yang perlu kamu dengar: Terbuka dengan hal baru gak ada salahnya, Taurus

Bio kamu mungkin isinya: Cari partner buat sharing seloyang Pizza

5. Pisces (19 Februari-20 Maret)

Paling sering match dengan: Pisces, Taurus, dan Cancer

Manifesting Bikin Mimpi Jadi Nyata

Ucapkan: Aku akan bertemu partner yang dapat membantuku untuk mewujudkan mimpi-mimpiku.

Hal yang perlu kamu dengar: Suatu hari kamu juga bisa punya hubungan seru seperti yg kamu impikan

Bio kamu mungkin isinya: Lagi nyari seseorang yang bisa aku tulis di dream journal-ku.

6. Aries (21 Maret-19 April)

Paling sering match dengan: Aries, Gemini, dan Leo

Manifesting punya Teamwork yang sehat

Ucapkan: Teamwork dengan orang yang tepat bisa membawaku berjalan lebih jauh!

Hal yang perlu kamu dengar: Kamu memang jagonya memenangkan sesuatu, tapi ingat, yang namanya hubungan butuh dua orang di dalamnya.

Bio kamu mungkin isinya: Aku tipe orang yang sat set sat set

Libra, Virgo, dan Gemini adalah Zodiak yang paling mungkin kelihatan senang bersosialisasi atau ketemu orang dari profil Tindernya. Nah, karena itu, cobain tip-tip ini untuk menyeimbangkan kehidupan sosial dan personal kamu

7. Libra (23 September - 23 Oktober)

Paling sering match dengan: Libra, Sagittarius, dan Aquarius

Manifesting bisa self-love 🫰

Ucapkan: Aku bisa punya hubungan yang membuatku merasa nyaman, yang bisa membuatku mencintai diri sendiri tanpa perlu validasi dari orang lain.

Hal yang perlu kamu dengar: Kamu gak perlu persetujuan orang lain untuk melakukan hal yang kamu inginkan

Bio kamu mungkin isinya: Tukeran private Spotify playlist yuk!

8. Virgo (23 Agustus - 22 September)

Paling sering match dengan: Virgo, Scorpio, dan Capricorn

Manifesting ‘bisa menerima kekurangan’ 💯

Ucapkan: Aku bisa punya hubungan yang sehat, dan kami bisa terus menemukan solusi terbaik untuk kami berdua.

Hal yang perlu kamu dengar: Setiap hubungan pasti punya tantangan, tapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

Bio kamu mungkin isinya: Mau gak jadi bagian dari weekend ku?

9. Gemini (21 Mei - 21 Juni)

Paling sering match dengan: Gemini, Leo, dan Libra

Manifesting jadi orang yang konsisten🗓️

Ucapkan: Aku bisa bertemu seseorang yang nyambung denganku dan membuatku nyaman untuk membuka diri.

Hal yang perlu kamu dengar: Jadi konsisten adalah kunci untuk mewujudkan ide-ide kamu, Gemini!

Bio kamu mungkin isinya: Mencari my missing puzzle piece

Capricorn, Aquarius, dan Sagitarius adalah Zodiak yang paling mungkin terlihat suka olahraga dari profil Tindernya. Jangan lupa, jadi lebih sehat itu gak hanya di luar dan di dalam, tapi juga dalam hubungan:

10. Capricorn (22 Desember - 19 Januari)

Paling sering match dengan: Capricorn, Pisces, dan Taurus

Manifesting semua bisa berproses

Ucapkan: Aku bisa menikmati dan menjalankan setiap proses dalam hubunganku.

Hal yang perlu kamu dengar: Tujuan itu perlu, tapi jangan lupa untuk menikmati setiap langkah dalam perjalananmu. Kamu tau gak ada yang namanya jalan pintas kan?

Bio kamu mungkin isinya: Hari Jumat kita ketemuan setelah ngantor yuk?

11. Aquarius (20 Januari - 21 Februari)

Paling sering match dengan: Aquarius, Gemini, dan Aries

Manifesting punya pikiran dan komunikasi yang sehat

Ucapkan: Aku bisa punya komunikasi yang sehat dalam suatu hubungan, yang membuat pikiran dan tubuhku merasa nyaman.

Hal yang perlu kamu dengar: Orang yang tepat pasti akan paham, jadi jangan berhenti untuk mengungkapkan isi pikiranmu, meskipun terkesan rumit!

Bio kamu mungkin isinya: Hobi aja aku fokusin, apalagi kamu

12. Sagitarius (22 November - 21 Desember)

Paling sering match dengan: Sagitarius, Aquarius, dan Aries

Manifesting ketemu petualangan baru

Ucapkan: Aku bisa bertemu dengan seseorang yang suka dan akan menemaniku menjelajahi dunia!

Hal yang perlu kamu dengar: Terus melangkah itu memang penting, tapi harus tau tujuannya, supaya kamu bisa melaju di jalur yang tepat.

Bio kamu mungkin isinya: Jadi partner adventuran satu sama lain yuk!