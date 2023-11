Buru-buru Terima Lamaran Ladislao, Nathalie Holscher Dihujat: Gampang Banget Buka Hati Sama yang Baru

ERA.id - Selebgram Nathalie Holscher baru saja dilamar oleh kekasihnya, Ladislao Camara. Prosesi lamaran itu berlangsung di Puncak Gunung Gede, Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, banyak netizen yang menghujat Nathalie Holscher karena menerima lamaran dari pria asal Spanyol ini.

Melalui Instagram pribadinya, Nathalie Holscher memamerkan momen dirinya dilamar oleh Ladislao Camara. Mantan istri Sule ini menunjukkan cincin yang diberikan oleh sang kekasih. Keduanya terlihat sangat romantis dalam momen lamaran itu.

Ladislao terlihat bahagia saat memegang sebuah kertas besar bertuliskan 'SHE SAID YES'. Dibagian caption-nya, Nathalie Holscher menuliskan emoticon cincin.

Unggahan sebelumnya memperlihatkan video momen Ladislao Camara melamar janda anak satu ini. Ladislao mengaku sengaja mengajak Nathalie Holscher ke Puncak Gunung Gede untuk melamarnya.

"Jadi sebenarnya gue ajak Nathalie ke sini itu karena gue mau lamar dia, mau kasih cincin," kata Ladislao.

Sesampainya di Puncak Gunung Gede, Ladislao langsung memeluk perempuan berusia 30 tahun ini. Terlihat Ladislao berlutut sambil memberikan cincin kepada Nathalie Holscher.

"Bunda pertama kali naik gunung, tapi sudah sampai titik ini," katanya.

"Do you want to merry me?" tanya Ladislao kepada Nathalie Holscher.

Momen Nathalie Holscher dilamar oleh Ladislao dibanjiri hujatan netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Nathalie Holscher karena dianggap terlalu cepat menerima lamaran Ladislao.

"Gampang kali yaa buka hati ama yg baru," komentar akun @yulia_sof*****

"Cepet banget ya shayyy baru putus sama yogi udah dapet lagi definisi orang cantik mati 1 tumbuh seribu," kata akun @librarians******

"Ngeliat org pada gampang aj nerima orang baru ya,sat set gitu apa konsepnya apa iya nggak ada trauma nya!!!." lanjut akun @ria_nur_av****

Sebelum menjalin hubungan dengan Ladislao, Nathalie Holscher baru saja mengakhiri hubungannya dengan seleb TikTok Yogi Ilham. Sebelum berpacaran dengan Yogi, Nathalie sempat menjadi istri Sule.

Sang komedian dan Nathalie Holscher resmi bercerai pada 10 Agustus lalu. Perceraian mereka diputuskan di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, usai Nathalie menggugat cerai pada 3 Juli 2022.