Ungkap Uang di ATM Diambil Asisten Pribadi, Awkarin Rugi Hampir Ratusan Juta

ERA.id - Selebgram Karin Novilda atau yang dikenal Awkarin mengaku telah ditipu oleh asisten pribadinya. Sang asisten disebut sering mengambil uang dari ATM Awkarin untuk kepentingan pribadinya, yang jika ditotal mencapai hampir ratusan juta rupiah.

Hal ini diungkap Awkarin lewat unggahan di Instagram Storiesnya. Ia mengatakan bahwa asistennya sering mengambil uang dari ATM-nya, meskipun sudah digaji dengan cukup dan diberikan benefit lainnya selama bekerja.

“Baru ketahuan tadi malam. Asisten gue ternyata ngambil duit gue banyak banget dr ATM gue. Gajinya dia 7 juta per bulan. Please do note dia aja bukan S1. Kalian yang S1 aja tau gimana susahnya cari duit di Jakarta,” tulis Awkarin.

“Oh note, gue juga memanusiakan dia sebagaimana gue harus, makan ya makan bareng gue di restoran, mau itu restoran mahal atau murah, lembur dibayar, dan segala macem. Dan dengan semua itu, dia ngambil duit gue hampir ratusan juta,” tambahnya.

Saat ditanyakan, sang asisten mengaku khilaf melakukannya dan baru sekali. Namun, menurut Awkarin sudah berulang kali karena jumlah uang yang diambil cukup banyak.

“Ngakunya sih tadi malam doang khilaf. Taunya habis dicek hahaha. Bisa ngasih makan banyak orang di Palestina. Syoknya sih masih ada. Masalahnya nih orang, orang kepercayaan gue,” katanya.

Akhirnya sang asisten mengakui perbuatannya tersebut. Asisten yang disebut bernama Rifki itu mengaku pernah melihat Awkarin mengambil uang di ATM dan melihat pinnya.

Sejak mengetahui pinnya dan mencoba menggunakan berhasil, ia pun berulang kali mengambil uang Awkarin. Pengambilan uang itu berlangsung sejak Idul Adha lalu.

“Dia ngakunya ngelihat gue pas lagi mencet pin di salah satu tempat. Dia bilang, dia pernah nyoba sekali, gagal. Tapi pas berhasil, dia lanjutin terus. Dia ngaku mulainya pas Idul Adha,” tuturnya.

Kemudian Awkarin menjelaskan bahwa ia tak mengetahui perbuatan sang asisten karena uang yang diambil dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali. Ia tak berburuk sangka karena percaya pada sang asisten, hingga berakhir dikhianati dan ketahuan olehnya.

“Ya mana gue sadar tiap ngambil 5 juta 5 juta doang. Dan gue tipe yang gak berburuk sangka juga. Dia nggak ngambil langsung puluhan juta. Intinya ada CCTV kemarin di Ashta pas gue makan Oyster Dealer, dia lari keluar OD dengan alasan pipis,” pungkas Awkarin.