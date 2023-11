Terlihat Keriput, Flek Hingga Wajahnya Menurun Saat Live, Luna Maya: Sudah Mulai Tua

ERA.id - Aktris Luna Maya memang tak pernah luput dari perhatian publik. Mantan kekasih Ariel NOAH ini baru saja melakukan siaran langsung atau Live di media sosial. Ia memperlihatkan wajahnya tanpa menggunakan make up.

Dalam siaran langsung, Luna Maya memperlihatkan wajahnya yang sudah mulai turun, keriput, dan flek. Mulanya, bintang film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur ini menyapa para penggemarnya.

"Hello selamat pagi good morning belum make up ni," ucap Luna Maya, dikutip dari akun Instagram @lambegosiip.

Luna Maya memamerkan wajahnya yang terlihat sudah mulai turun hingga flek hitam. Kekasih Maxime Bouttier ini mengakui jika wajahnya kini sudah mulai tua.

"Sudah kelihatan ini ada keriput, ada flek-flek, duh mulai turun mukanya, sudah mulai tua, its okay. Tadi habis main tenis," ucapnya.

Luna Maya mengakui tengah menjalani tengah melakukan perawatan wajah dengan cara laser. Perempuan berusia 40 tahun ini mengaku untuk mengurangi flek di wajah dengan treatment laser.

"Ka flek diapain?," ucap Luna yang membacakan komentar netizen.

Luna Maya mengaku dirinya melakukan treatment laser untuk mencegah terjadinya flek hitam dengan menghindari matahari dan polusi.

"Itu (wajah) dilaser, jadi dilaser. Itu kalau nggak dilaser lebih parah sih karena aku sering kena matahari" ujar Luna Maya.

"Bule biasanya nggak usah dilaser? Bukan! bukan kalau dia bentuk freckles kecil-kecil sih nggak apa, ini gede-gede kayak tompel kalau dibiarin," lanjutnya.

Luna Maya tak masalah memiliki keriput di wajahnya. Sebab, dirinya bisa menutupi permmasalahan di wajahnya dengan bantuan make up.

"Makeup aku pakai foundation dong, BB Cushion, terus sama bedak two way cake gitu jadi dia tebel gitu buat nutupin." lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen menyebut jika wajah asli Luna Maya memang cantik. Namun, sebagian netizen justru mencibirnya.

"Aslinya cantik bgt loh. Dia salah satu artis yg di luar syuting no make up no bupal no softlens karena udh cantik beda sama," tulis akun @alex.mat****

"Oooy 40 th begitu tu cakep bgt tau. yg umur 20 an tp muka nya keliatan tua jg banyak," kata akun @aniindita****

"Gw prnh beberapa kali liat aslinya cantiknya gila pake bangetttt dibanding bude yg make up bold jauuuhhhhhhh." komentar akun @e_****