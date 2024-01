Dituding Biayai Salim Nauderer Liburan ke Eropa, Rachel Vennya Pasang Badan: Doain Bisa Ngalahin RANS Ya!

ERA.id - Momen liburan Rachel Vennya saat pergantian tahun beberapa waktu lalu di Eropa mencuri perhatian netizen. Ia diketahui berlibur bersama keluarga, beberapa sahabat, dan sang kekasih, Salim Nauderer.

Netizen pun merasa penasaran apakah Rachel Vennya membiayai semua orang yang ikut berlibur bersamanya, termasuk Salim Nauderer. Mengenai hal ini, Rachel langsung klarifikasi di Instagram Storiesnya.

"Penasaran banget. Selain mamah, Biru, Chava, dan si mbak, trip ini kamu bayar sendiri atau kamu bayarin Chel?" tanya netizen lewat fitur tanya jawab Instagram.

Rachel Vennya menegaskan bahwa bahwa ia hanya membiayai keluarganya dan dua staf yang ia bawa. Untuk teman-temannya membayar sendiri, begitu juga dengan sang kekasih.

"Kenapa penasaran hal kayak gini? Haha kepo max ya guys ya. Aku bayar mamaku, anak-anak, mbak wi dan anis, ditambah ada brand yang nambah bayarin kita, Chelsea bayar dirinya sendiri dan ibunya, Salim, Maudy, Abi, Thesa bayar sendiri," kata Rachel Vennya.

Meski demikian, Rachel Vennya tetap berharap suatu hari nanti bisa membiayai semua rombongannya yang ikut liburan seperti RANS.

"Doain ya suatu saat aku yang bayarin semuanya sampe ngalahin RANS woelah," tuturnya.

Tak hanya itu, Rachel Vennya pun menanggapi dugaan bahwa Salim menumpang hidup dengannya. Meski tak secara gamblang menanggapi hal tersebut, Rachel menjelaskan dengan mengungkap sosok Salim di hidupnya selama ini.

"Selama ini dia selalu ngebantu aku sih, ya we never know lah nextnya, doakan aja yah. Aku suka sharing kebahagiaanaku, dan di momen ini, skrng ini, dia salah satunya," pungkas Rachel Vennya.