Kevin Julio Ungkap Tidak Split Bill Saat Kencan Pertama

ERA.id - Kevin Julio ikut menyoroti permasalahan tentang siapa yang harus mengeluarkan uang atau membayar ketika perempuan dan laki-laki melakukan kencan pertama kali. Hal ini sebelumnya sempat jadi perbincangan hangat di media sosial.

Saat kencan pertama kali, Kevin berpendapat bahwa tida seharusnya dilakukan split bill atau pembayaran dibagi dua. "Kalau first date jangan split bill lah," kata Kevin Julio saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).

Kevin Julio mengaku bahwa ketika kencan pertama dengan perempuan yang ia dekati, ia akan membayar semua pengeluaran. Ini merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang cowok.

"Kayaknya on me sih, semua gue yang bayarin. Bukan karena gengsi ya, tapi mental cowok aja sih, kalau first date kita yang bayarin,” " tuturnya.

Kemudian Kevin Julio menyampaikan bahwa perhitungan memang diperlukan, tetapi tetap harus diseimbangkan dengan hal lainnya. Menurutnya perhitungan jangan sampai membuat diri sendiri terkesan pelit, karena bisa berdampak tidak baik pada orang sekitar.

“Hitung-hitungan sama kehidupan ya seimbang lah ya, jangan gitu-gitu banget, karena bisa terdampak ke orang terdekat ya. Bisa didiskusikan lagi semuanya,” pungkas Kevin Julio.