Dikritik Kurang Menarik Secara Seksual, Begini Reaksi Anne Hathaway

ERA.id - Anne Hathaway belum lama ini berbagi cerita tentang dirinya yang pernah disebut kurang menarik secara seksual. Komentar itu ia terima ketika memerankan karakter seduktif seperti Catwoman di salah satu film Batman karya Christopher Nolan.

Menanggapi komentar tersebut, Anne Hathaway melontarkan candaan yang mengaitkan dengan zodiak. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tahu untuk berpenampilan seperti apa di setiap karakter yang ia perankan.

"Aku bilang 'zodiakku Scorpio'. Aku tahu harus berpenampilan seperti apa pada Sabtu malam," tuturnya di wawancara bersama Vanity Fair baru-baru ini.

Menurut bintang Princess Diaries itu, pendapat mengenai penampilannya yang dinilai kurang menarik secara seksual hanyalah dari para pria yang berpikiran sempit.

"Tatapan pria begitu mendominasi dan sangat mengakar serta kekanak-kanakan," katanya.

Kemudian, Anne Hathaway mengaku akan menunjukkan daya tarik seksualnya melalui film terbarunya, The Idea of You, yang tayang 2 Mei mendatang. Di film ini ia berperan sebagai seroang janda usia 40 tahun, yang menjalin hubungan asmara dengan pria lebih muda alias berondong.

"Aku sangat siap menjadi makhluk yang sangat seksual," pungkas Anne Hathaway mengenai film terbarunya.